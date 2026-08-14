Άγγελος Ονησιφόρου :Δεν επιλύεται με αποσπασματικούς καθαρισμούς το Ψαροχώρι της Κ. Πάφου

Νέα παρέμβαση για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή Μίνωος, γνωστή ως Ψαροχώρι στην Κάτω Πάφο, πραγματοποιεί ο δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα το οποίο, παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις καθαρισμού, παραμένει ουσιαστικά άλυτο.

Σε γραπτή του ανακοίνωση ο κ. Ονησιφόρου αναφέρει πως οι σημερινές εικόνες από την περιοχή προκαλούν εκ νέου έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, πριν από περίπου δύο μήνες πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του χώρου, ενώ πριν από περίπου μία εβδομάδα έγινε νέος επιτόπιος έλεγχος.

Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση φαίνεται να έχει επανέλθει. Άτομα εξακολουθούν να διαμένουν εντός του πάρκου και στους γύρω κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και για καθημερινές ανάγκες.

Παράλληλα, η συσσώρευση απορριμμάτων, η ακαταστασία και η εικόνα γενικευμένης εγκατάλειψης επανεμφανίζονται. Ο δημαρχεύων Πάφου τονίζει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις καθαρισμού.«Το ζήτημα δεν επιλύεται με έναν καθαρισμό κάθε τόσο.

Απαιτείται μόνιμη, οργανωμένη και ουσιαστική αντιμετώπιση», σημειώνει, απευθύνοντας έκκληση για συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο Άγγελος Ονησιφόρου υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στον Δήμο Πάφου, καθώς πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα που συνδέεται με κοινωνικές παραμέτρους, τη δημόσια τάξη, τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Πάφου η επίλυση ενός τόσο σύνθετου κοινωνικού και ζητήματος δημόσιας τάξης», αναφέρει, επισημαίνοντας την ανάγκη ενεργοποίησης των αρμόδιων αρχών και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Το θέμα είχε αναδειχθεί εκ νέου τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο δημαρχεύων είχε περιγράψει την κατάσταση στο Μίνωος ως εικόνα εγκατάλειψης και κοινωνικής υποβάθμισης, σημειώνοντας ότι ο χώρος είχε αρχικά σχεδιαστεί για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Κάτω Πάφο.

Στο επίκεντρο παραμένουν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, έχουν επανειλημμένα προβεί σε καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί. Το αίτημα είναι σαφές προσθέτει, λέγοντας πως δεν μπορεί οι πολίτες να επανέρχονται διαρκώς με τις ίδιες αναφορές, να αποστέλλουν οπτικό υλικό και να παραπέμπονται από υπηρεσία σε υπηρεσία χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. Όπως τονίζεται, απαιτείται συγκεκριμένη, συντονισμένη και αποτελεσματική παρέμβαση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τον Άγγελο Ονησιφόρου στο γεγονός ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν πρέπει να οδηγεί σε στοχοποίηση ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες.

«Δεν επιδιώκεται η στοχοποίηση ή η όχληση οποιουδήποτε ανθρώπου», διευκρινίζει. Αντιθέτως, όπως αναφέρει, ζητείται η εφαρμογή της νομιμότητας, η ενεργοποίηση κοινωνικών δομών όπου απαιτείται και η προστασία των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων.

Η περιοχή Μίνωος, στην καρδιά της Κάτω Πάφου, επανέρχεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Οι παρεμβάσεις καθαρισμού φαίνεται να αντιμετωπίζουν προσωρινά μόνο τα συμπτώματα, χωρίς να επιλύουν τη ρίζα του προβλήματος. Ελλείψει μόνιμου και συντονισμένου σχεδίου δράσης, η κατάσταση κινδυνεύει να επαναλαμβάνεται.