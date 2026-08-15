Λι προς Πιονγκγιάνγκ: Να αντικατασταθεί η ανακωχή με μόνιμη ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ κάλεσε σήμερα για συνομιλίες με τη Νότια Κορέα με σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη, λέγοντας πως η Σεούλ θα επιδιώξει εγγυήσεις ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση και σημειώνοντας την ανάγκη να αντικατασταθεί η ανακωχή στη χερσόνησο με ένα "καθεστώς ειρήνης".

Σε ομιλία για την επέτειο της απελευθέρωσης της Κορέας από τον αποικιακό ζυγό της Ιαπωνίας, ο Λι είπε πως η Νότια και η Βόρεια Κορέα θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για συνύπαρξη.

Έκανε έκκληση για διάλογο ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και ενδιαφερόμενες πλευρές ώστε να τελειώσει ο πόλεμος της Κορέας (1950-53), που σταμάτησε με κατάπαυση του πυρός και όχι με συνθήκη ειρήνης, και είπε πως οι συζητήσεις θα πρέπει επίσης να διερευνήσουν αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων της Πιονγκγιάνγκ.

Ο Λι είπε πως η Σεούλ θα λάβει προληπτικά και συνεχή μέτρα για να μειώσει τις εντάσεις και να οικοδομήσει πολυεπίπεδες εγγυήσεις ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κλιμάκωσης.

Η έκκληση του Λι προστίθεται στην υπόσχεση που έδωσε πέρυσι ότι θα σεβαστεί το σύστημα της Βόρειας Κορέας και θα επιδιώξει ειρηνική συνύπαρξη με την Πιονγκγιάνγκ.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα παραμένουν παγωμένες. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έχει εγκαταλείψει την πολιτική επανένωσης της Πιονγκγιάνγκ, έχει πει ότι η Σεούλ είναι το πιο εχθρικό κράτος και έχει διατάξει ενίσχυση της άμυνας στην πρώτη γραμμή.

Η Βόρεια Κορέα απέρριψε τις προσφορές του Λι, επέκρινε το σχέδιο της Σεούλ για πυρηνοκίνητα υποβρύχια και κατήγγειλε ως προκλήσεις τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας.

Σχετικά με τις σχέσεις με την Ιαπωνία, ο Λι κάλεσε να αντιμετωπιστεί το παρελθόν αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το μέλλον και είπε ότι ευελπιστεί να ξεκινήσει μια νέα περίοδο 60 ετών ειρήνης και ευημερίας με την Ιαπωνία ως "στενό γείτονα".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ