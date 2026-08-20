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Συναγερμός στη Σουηδία: 21 κρούσματα ιλαράς συνδέονται με μουσικό φεστιβάλ - Δεν είχαν εμβολιαστεί οι περισσότεροι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι υγειονομικές αρχές εντόπισαν τα κρούσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κοινό σημείο αναφοράς το φεστιβάλ Urkult που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι. Η πλειονότητα των ασθενών είναι ανήλικοι και οι περισσότεροι δεν είχαν εμβολιαστεί.

Η δημόσια Αρχή Υγείας της Σουηδίας ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε 21 κρούσματα ιλαράς που συνδέονται με ένα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές όμως όλα συνδέονται με το φεστιβάλ μουσικής Urkult, το οποίο διεξήχθη στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου.

Η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν ασθενήσει ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών και οι περισσότεροι δεν είχαν εμβολιαστεί.

«Οι εξάρσεις ιλαράς είναι σπάνιες. Ο εμβολιασμός ενάντια στην ιλαρά εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών και η εμβολιαστική κάλυψη είναι περίπου 95%», σημειώνει η υγειονομική αρχή σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές αναζητούν τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με τα κρούσματα, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΣουηδίαΕΜΒΟΛΙΑκρούσματαΣΠΑΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΦεστιβάλ Μουσικής

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