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Ιράν: Αυξάνει το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων του μετά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάμαντ Ακραμίνια δήλωσε ότι η απόφαση προέκυψε από τα συμπεράσματα του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν προσανατολίζεται στην αύξηση του δραστικού βεληνεκούς των πυραύλων του, μετά τα συμπεράσματα που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, προέκυψαν από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Ακραμίνια, δήλωσε στο πρακτορείο Fars ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον λάβει θέσεις σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές.

«Στη διάρκεια αυτού του πολέμου, συμπεράναμε ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων μας και τώρα κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση», ανέφερε ο Ακραμίνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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