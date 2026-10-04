Ρωσία: Εντείνει τα πλήγματα σε Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας – «Απάντηση» στις δηλώσεις Ζελένσκι

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον στόχων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε την Κυριακή ότι οι επιθέσεις θα επικεντρωθούν σε στρατιωτικές υποδομές, εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας και συναφείς υποδομές στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να πλήττει ρωσικά πετρελαϊκά διυλιστήρια. Παρουσίασε τις επιθέσεις αυτές ως απάντηση στη νέα στρατηγική αεροπορικών επιδρομών της Μόσχας, η οποία, όπως ανέφερε, αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες πόλεις.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν θα στρέφονται εναντίον αμάχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ