Ζελένσκι: Η Ρωσία κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς για να «λυγίσει» την Ουκρανία – Στο τραπέζι νέα ειρηνευτική συνάντηση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί ν’ αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας με μία κλιμάκωση των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Κιέβου κι άλλων πόλεων δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“ Βομβαρδίζουν γέφυρες - νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε; Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης της κατάστασης καθημερινά”, δήλωσε ο Ζελένσκι σε μία συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

“ Ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας όσο το δυνατό περισσότερο”, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί ν’ αναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας.

Οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι προσπαθούν να οργανώσουν μία τριμερή συνάντηση τεχνικού επιπέδου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μία συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ή σε άλλες χώρες.

Ουκρανία-Γερμανία: Συζητήθηκε η παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ουκρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ουκρανίας και της Γερμανίας συζήτησαν την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω γερμανικών υποδομών στην Ουκρανία και τη συνεργασία ευρωπαϊκών εταιριών στη χρήση υποδομών αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Ενέργειας.

Η Ουκρανία έχει προηγούμενα εκφράσει το ενδιαφέρον της για την αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, προσφέροντας σε ευρωπαϊκές εταιρίες την επιλογή αποθήκευσης των δικών τους ποσοτήτων φυσικού αερίου σε υπόγειες υποδομές αποθήκευσης σε ουκρανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ