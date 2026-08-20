Ταϊλάνδη: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα, πέθανε από ασφυξία - Συνελήφθη 45χρονος Αυστραλός

Από ασφυξία πέθανε η 17χρονη Τουντσανοκ Ντονχόμλα, το σώμα της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας που γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει το γυμνό σώμα της ανήλικης κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου. Το εύρημα εντοπίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά τη σύλληψη ενός 45χρονου Αυστραλού, του Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πατάγια, Ανεκ Σραθόνγκγιου, δήλωσε στο BBC ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η 17χρονη πέθανε από ασφυξία. Όπως ανέφερε, διαπιστώθηκαν επίσης κακώσεις στον εγκέφαλο, οι οποίες όμως δεν αποτέλεσαν την αιτία θανάτου. Οι τραυματισμοί ενδέχεται να προκλήθηκαν μετά τον θάνατό της, κατά τη μεταφορά του σώματός της μέσα στη βαλίτσα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το DNA που εντοπίστηκε στο σώμα της Τουντσανοκ ταυτοποιήθηκε με τον Κάρμαν. Η αστυνομία εκτιμά ότι το γενετικό υλικό πιθανότατα μεταφέρθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης της σορού στη βαλίτσα.

Τέσσερις κατηγορίες σε βάρος του 45χρονου

Οι αρχές έχουν απαγγείλει στον Κάρμαν τέσσερις κατηγορίες: ανθρωποκτονία, απόκρυψη ή μετακίνηση σορού, απαγωγή ανηλίκου άνω των 15 και κάτω των 18 ετών και απομάκρυνση ανηλίκου της ίδιας ηλικίας με σκοπό τη διάπραξη άσεμνης πράξης.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε ότι ο Κάρμαν δεν αρνήθηκε αρχικά το σύνολο των κατηγοριών, καθώς παραδέχθηκε ότι είχε πάρει μαζί του την 17χρονη. Ωστόσο, μετά τη σύλληψή του φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες και να υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Η αστυνομία αναμένεται να διαβιβάσει την υπόθεση στους εισαγγελείς έως την Παρασκευή, ενώ η προθεσμία για την άσκηση δίωξης σε βάρος του Κάρμαν λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Τι συνέβη στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, ο Κάρμαν φέρεται να εισήλθε σε συγκρότημα κατοικιών μαζί με την Τουντσανοκ στις 03:34 της 25ης Ιουνίου.

Αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την αστυνομία, εμφανίστηκε μόνος του, μεταφέροντας μια μεγάλη βαλίτσα. Στη συνέχεια φέρεται να φόρτωσε τη βαλίτσα σε μοτοσικλέτα και να κατευθύνθηκε προς σιδηροδρομική γραμμή.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στις αρχές ότι είχε συμφωνήσει να καταβάλει στην 17χρονη 1.000 μπατ (περίπου 30 δολάρια) για σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά οι δυο τους διαπληκτίστηκαν όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμά του και εκείνος προσφέρθηκε να της δώσει μόνο 500 μπατ.

Σε βίντεο που καταγράφηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ο Κάρμαν απευθύνθηκε στην οικογένεια της ανήλικης, λέγοντας ότι λυπάται για όσα συνέβησαν και ότι η κατάσταση ήταν εκτός του ελέγχου του. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε από την οικογένεια να προειδοποιήσει άλλα κορίτσια να είναι προσεκτικά.

«Θέλω να εκτελεστεί»

Η Τουντσανοκ, γνωστή στην οικογένειά της με το παρατσούκλι «Cake», ήταν μοναχοπαίδι και ζούσε μαζί με τον πατέρα και τη μητριά της στην επαρχία Καλασίν, περίπου 480 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πατάγια.

Είχε πει στους γονείς της ότι ήθελε να πάει διακοπές με μια φίλη και είχε ταξιδέψει στην Πατάγια στις 16 Ιουνίου.

Ο πατέρας της, Τονγκτσάι Ντονχόμλα, δήλωσε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένος» από τον θάνατο της κόρης του, περιγράφοντάς την ως ένα παιδί που είχε μάθει να φροντίζει τον εαυτό του και να τον βοηθά.

Η μητριά της, Οραντί Μπουσαράκουμ, δήλωσε ότι η είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους της οικογένειας.

«Φοβόμασταν. Απλώς ελπίζαμε ότι δεν θα εξελισσόταν όπως φοβόμασταν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η οικογένεια δεν έχει σταματήσει να κλαίει.

Η ίδια δήλωσε ακόμη ότι επιθυμεί την εκτέλεση του Κάρμαν, εκφράζοντας την οργή και την απόγνωσή της για τον θάνατο της 17χρονης.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ο 45χρονος Αυστραλός αντιμετωπίζει ακόμη και την ποινή του θανάτου.

Με πληροφορίες από BBC/ερτ