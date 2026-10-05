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πριν 3 ώρες

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Νορβηγία: «Φρένο» στα γυαλιά με AI σε δημόσιους χώρους

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η κυβέρνηση σχεδιάζει προσωρινή απαγόρευση της χρήσης γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη σε χώρους όπως σχολεία, πάρκα, μουσεία και εμπορικά κέντρα, επικαλούμενη κινδύνους για την ιδιωτικότητα.

Προσωρινή απαγόρευση της χρήσης γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους σχεδιάζει να προτείνει η κυβέρνηση της Νορβηγίας, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη φωτογράφιση, τη βιντεοσκόπηση ή την ηχογράφηση ανθρώπων χωρίς να το γνωρίζουν.

Σύμφωνα με το Reuters, η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προωθήσει σχετική νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό. Η απαγόρευση δεν θα είναι καθολική, αλλά θα αφορά συγκεκριμένους χώρους στους οποίους τίθενται αυξημένα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας.

Στους χώρους που εξετάζεται να περιληφθούν βρίσκονται πάρκα, παραλίες, μουσεία, εμπορικά κέντρα και δημόσιες εκδηλώσεις. Το μέτρο ενδέχεται επίσης να εφαρμοστεί σε σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές και χώρους δραστηριοτήτων για παιδιά, καθώς και σε νοσοκομεία, ιατρεία, κολυμβητήρια και γυμναστήρια με αποδυτήρια και ντους. Η κυβέρνηση εξετάζει κατά πόσο θα συμπεριλάβει και πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Ανησυχώ για την εισαγωγή μιας νέας, ισχυρής τεχνολογίας, με την οποία οι άνθρωποι κινδυνεύουν να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να ηχογραφηθούν χωρίς να το γνωρίζουν», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιοποίησης και Δημόσιας Διοίκησης της Νορβηγίας, Torgeir Micaelsen, εξηγώντας το σκεπτικό της κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μοιάζουν με συμβατικά γυαλιά, ενώ διαθέτουν κάμερες, μικρόφωνα και λειτουργίες AI. Η δυνατότητα διακριτικής καταγραφής εικόνας και ήχου έχει προκαλέσει συζήτηση γύρω από τα όρια της χρήσης τους και την προστασία όσων βρίσκονται γύρω από τον χρήστη.

Η νορβηγική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν σχεδιάζει γενική απαγόρευση των γυαλιών AI ή άλλων φορετών τεχνολογιών. Προβλέπεται επίσης να εξεταστούν εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων για ευάλωτες ομάδες και για συγκεκριμένες χρήσεις που θεωρούνται κοινωνικά ωφέλιμες.

Παράλληλα, θα συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία θα εξετάσει ευρύτερα τις προκλήσεις που δημιουργούν οι φορετές τεχνολογίες και θα εισηγηθεί ένα μόνιμο εθνικό πλαίσιο ρύθμισης. Μέχρι τότε, η προσωρινή απαγόρευση προορίζεται να λειτουργήσει ως μεταβατικό μέτρο.

Με πληροφορίες από Reuters

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