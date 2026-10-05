Νέο είδος πιγκουίνου αναγνώρισαν επιστήμονες μετά από περισσότερο από έναν αιώνα

Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, επιστήμονες αναγνώρισαν ένα νέο είδος πιγκουίνου, με τη γενετική ανάλυση να αποκαλύπτει ότι οι πιγκουίνοι gentoo, που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν ως ένα ενιαίο είδος, αποτελούνται στην πραγματικότητα από τέσσερις διακριτές εξελικτικές γραμμές.

Όπως μεταδίδει η Washington Post, ομάδα 22 επιστημόνων και ειδικών στους πιγκουίνους από πέντε ηπείρους μελέτησε πληθυσμούς gentoo από διαφορετικές περιοχές, διαπιστώνοντας ότι έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Τα αποτελέσματα οδηγούν τους ερευνητές να προτείνουν την αναγνώριση τεσσάρων διαφορετικών ειδών.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα είδος που δεν είχε αναγνωριστεί προηγουμένως από την επιστήμη. Εξωτερικά μοιάζει τόσο πολύ με άλλους gentoo, ώστε οι διαφορές έγιναν σαφείς κυρίως μέσα από την εξέταση του γενετικού υλικού. Πρόκειται για αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «κρυπτικό είδος», ένα είδος δηλαδή που δύσκολα μπορεί να διακριθεί από συγγενικά του μόνο από την εμφάνιση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology, βασίστηκε σε γενετικά δεδομένα από πληθυσμούς gentoo σε ολόκληρη την περιοχή εξάπλωσής τους. Οι ερευνητές προτείνουν για το νέο είδος την επιστημονική ονομασία Pygoscelis kerguelensis.

Η ανάλυση αποκάλυψε επίσης γενετικές διαφοροποιήσεις που συνδέονται με λειτουργίες όπως η θερμορύθμιση, η μεταφορά οξυγόνου, ο μεταβολισμός και η ανάπτυξη του σκελετού, στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι διαφορετικοί πληθυσμοί έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες των περιοχών όπου ζουν.

Η διάκριση των πληθυσμών σε διαφορετικά είδη δεν έχει μόνο ταξινομική σημασία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα μέτρα προστασίας τους, ιδιαίτερα καθώς η κλιματική αλλαγή αναμένεται να μεταβάλει σημαντικά τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για ορισμένους από τους πληθυσμούς.

Με πληροφορίες από Washington Post και Communications Biology