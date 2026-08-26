Καταγγελία της Παλαιστινιακής Πρεσβείας για την κατάληψη κέντρου της UNRWA από το Ισραήλ

Την εισβολή και κατάληψη του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της UNRWA στην Καλάντια από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Πρεσβείας της Παλαιστίνης στη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι «ιδιαίτερα προκλητικό είναι το γεγονός ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά την επίσκεψη ξένων Πρέσβεων και Διπλωματών» στο εν λόγω Κέντρο.

Η Πρεσβεία εξηγεί ότι το κέντρο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1953 ως ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς θεσμούς για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. «Η παράνομη εκκένωση και κατάληψή του συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, των ασυλιών και προνομίων των Ηνωμένων Εθνών και ευθεία επίθεση κατά της UNRWA και της διεθνούς νομιμότητας», αναφέρει η Πρεσβεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής άνοιξαν πυρ εναντίον Παλαιστινίων πολιτών, τραυματίζοντας τέσσερις νέους με πραγματικά πυρά. Αναφέρει, επίσης, ότι στην επιχείρηση συμμετείχε και ο Ισραηλινός Υπουργός, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Η Πρεσβεία σημειώνει ότι ο Ισραηλινός Υπουργός εμφανίστηκε να κάθεται στην έδρα του ΟΗΕ μέσα στο κτίριο, σημειώνοντας ότι «η εικόνα αυτή δεν αποτελεί μόνο προσβολή προς τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και μια συμβολική πράξη περιφρόνησης προς το Διεθνές Δίκαιο και ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα». Καλεί τη διεθνή κοινότητα και τα ΗΕ «να αναλάβουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της UNRWA, των εγκαταστάσεών της και του προσωπικού της, καθώς και για τον τερματισμό των συνεχιζόμενων ισραηλινών παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου».

Πηγή: ΚΥΠΕ