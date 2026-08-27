Ηλιακή «έκρηξη» στην Αφρική - 100.000 πάνελ την ημέρα και νέο ρεκόρ το 2026

Η Αφρική βρίσκεται κοντά στην εγκατάσταση 17 γιγαβάτ ηλιακής ενέργειας το 2026, κάτι που θα σπάσει το ρεκόρ της ηπείρου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μετά την καταγραφή ετήσιας αύξησης 45% και 100.000 ηλιακών πάνελ την ημέρα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η έκθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe, εκπονήθηκε από το ερευνητικό κέντρο ενέργειας Ember και το παγκόσμιο δίκτυο εμπειρογνωμόνων African Tech Futures Lab. Aποκαλύπτει ότι το 75% αυτής της αύξησης αντιστοιχεί σε ηλιακούς συλλέκτες που τοποθετούνται σε στέγες, κάτι που συνήθως δεν αντικατοπτρίζεται στα επίσημα στοιχεία.

Μείωση του κόστους των πάνελ

«Είναι απίστευτο να βλέπεις τόσες πολλές επιχειρήσεις και άτομα σε τόσες πολλές αφρικανικές χώρες να επιλέγουν να εγκαταστήσουν ηλιακή ενέργεια. Τα ηλιακά πάνελ έχουν γίνει τόσο φθηνά που η κερδοφορία είναι αναμφισβήτητη. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης περνάει απαρατήρητο», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής της Ember, Dave Jones.

Η μελέτη, με τίτλο «Η απογείωση της αφρικανικής ηλιακής ενέργειας που δεν μπορούν ακόμη να δουν οι επίσημες στατιστικές», δείχνει ότι μόνο 36 από τις 54 αφρικανικές χώρες παρέχουν επίσημες εκθέσεις σχετικά με την ηλιακή ισχύ, και οι μόνες που δημοσιεύουν τα στοιχεία τους τριμηνιαίως ή συχνότερα κάθε χρόνο είναι η Νότια Αφρική, η Τυνησία και η Τανζανία.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι 36 χώρες θα εγκαταστήσουν ρεκόρ όγκου ηλιακών πάνελ το 2026, με 19 από αυτές σε ποσοστό που υπερβαίνει το 100%, όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ, 544%), η Ζιμπάμπουε (282%) ή η Αίγυπτος (176%).

Νέα ενέργεια

Εκτιμάται επίσης ότι η νέα ηλιακή ενέργεια που θα εγκατασταθεί το 2026 θα παράγει περίπου 23 τεραβατώρες ετησίως, ποσότητα «επαρκής για να καλύψει τη μέση ετήσια αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αφρική την τελευταία δεκαετία».

Έως και δέκα χώρες θα δουν την νέα ηλιακή ενέργεια να ενεργοποιείται φέτος, προσθέτοντας περισσότερο από 10% στην ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της Σιέρα Λεόνε (97%), του Τόγκο (24%), της Σομαλίας (21%), του Τζιμπουτί (21%), της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (14%), των Κομορών (14%), της Ναμίμπια (12%), της Λιβερίας (12%), του Τσαντ (11%) και του Λεσότο (10%).

«Οι χώρες ήδη κάνουν ένα ποιοτικό άλμα προς την ταχύτερη, ασφαλέστερη και καθαρότερη ενεργειακή ανάπτυξη και οι κυβερνήσεις που προβλέπουν αυτή την τάση θα αποκομίσουν όλα τα οφέλη», λέει η έρευνα.

Επίσης ο Τζόελ Νάνα, διευθυντής έρευνας του African Tech Futures Lab, σημείωσε ότι οι κατανεμημένοι ενεργειακοί πόροι της Αφρικής «επεκτείνονται ραγδαία» και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, υπερβαίνουν την χωρητικότητα του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

«Χαοτική και ανατρεπτική» μετάβαση

Ο Νάνα θεώρησε ότι η ήπειρος βρίσκεται σε μια «χαοτική και ανατρεπτική» μετάβαση και ότι απέχει «πολύ» από το μοντέλο που προβλέπεται στις εθνικές στρατηγικές.

«Οι ηγέτες χάραξης πολιτικής πρέπει να αρχίσουν να ανταποκρίνονται σε αυτήν την αλλαγή», πρόσθεσε.

Αν και η παραγωγή ηλιακών πάνελ στην Αφρική θα τετραπλασιαστεί το 2026 στα 3,5 γιγαβάτ, με επικεφαλής το άνοιγμα νέων εργοστασίων στην Αίγυπτο και την Τανζανία, το μεγαλύτερο μέρος της θα εξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 94% των πάνελ που εγκαθίστανται στην Αφρική εξακολουθούν να εισάγονται από την Κίνα και οι αποστολές κινεζικού υλικού προορίζονται για επανεξαγωγή.

«Μέρος της ηλιακής ενέργειας αναμφίβολα μεταμορφώνει την οικονομία ντίζελ στην Αφρική», εξηγούν οι ειδικοί.

Υπό αυτή την έννοια, διευκρινίζουν, ένα έτος εισαγωγών κινεζικών πάνελ κοστίζει 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ) και η παραγωγή της ίδιας ηλεκτρικής ενέργειας με ντίζελ θα κόστιζε αυτό το ποσό κάθε τρεις μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ