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Πάνω από 1 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό οι Βούλγαροι τον Ιούλιο - Πρώτος προορισμός η Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πάνω από ένα εκατομμύριο ταξίδια στο εξωτερικό πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της Βουλγαρίας τον Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό με σχεδόν 264 χιλιάδες ταξιδιώτες

Συνολικά 1.037.700 ταξίδια στο εξωτερικό πραγματοποίησαν κάτοικοι της Βουλγαρίας τον Ιούλιο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας (NSI), που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

Τα ταξίδια για διακοπές και αναψυχή αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση και τα ταξίδια για άλλους σκοπούς κατά 4%, ενώ τα επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν κατά 2,4%.

Παράλληλα, οι επισκέψεις ξένων στη Βουλγαρία ανήλθαν σε 1.979.700, καταγράφοντας μείωση 1,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Οι επισκέψεις για διακοπές και αναψυχή μειώθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι επαγγελματικές επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 1,7% και οι επισκέψεις για άλλους σκοπούς κατά 0,1%.

Οι διελεύσεις μέσω της Βουλγαρίας αντιστοιχούν στο 37,5% του συνόλου των επισκέψεων ξένων, ανέρχονται δηλαδή σε 743.100.

Τον Ιούλιο του 2025, οι κάτοικοι Βουλγαρίας είχαν πραγματοποιήσει 1.006.300 ταξίδια στο εξωτερικό, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 16,8%. Την ίδια ώρα, αύξηση καταγράφηκε σε όλες τις κατηγορίες ταξιδιών. Οι επισκέψεις ξένων στη Βουλγαρία ανήλθαν σε 2.004.700, αυξημένες κατά 5,6% σε ετήσια βάση, με αύξηση σε όλες τις κατηγορίες, ενώ οι διελεύσεις είχαν ανέλθει σε 730.800.

Ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Βούλγαρους τον Ιούλιο ήταν η Ελλάδα, με 263.900 ταξιδιώτες, και ακολούθησαν η Τουρκία με 261.200, η Ρουμανία με 95.800, η Γερμανία με 58.400, η Σερβία με 56.000, η Ιταλία με 40.800, η Γαλλία με 35.700, η Βόρεια Μακεδονία με 33.300, η Αυστρία με 32.600 και η Ισπανία με 31.800.

Τα ταξίδια για διακοπές και αναψυχή αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των ταξιδιών των Βουλγάρων στο εξωτερικό, φτάνοντας το 49,5%. Ακολουθούσαν τα ταξίδια για άλλους σκοπούς με 35,8% και τα επαγγελματικά ταξίδια με 14,7%.

Τον μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων στη Βουλγαρία πραγματοποίησαν κάτοικοι της Τουρκίας, με 312.700, της Ρουμανίας με 301.200 και της Ουκρανίας με 202.100. Ακολούθησαν η Γερμανία με 163.500, η Πολωνία με 109.200, η Σερβία με 101.300, η Ελλάδα με 95.100, η Τσεχία με 67.700, το Ηνωμένο Βασίλειο με 55.200 και η Ολλανδία με 50.800.

Οι επισκέψεις κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ αντιστοιχούσαν στο 54,4% του συνόλου, φτάνοντας τις 1.077.600, με τους κατοίκους της Ρουμανίας να αποτελούν τη μεγαλύτερη επιμέρους ομάδα.

Οι επισκέψεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε 740.700, ή 37,4% του συνόλου, με την Τουρκία να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό, με 312.700 επισκέψεις.

Οι επισκέψεις για διακοπές και αναψυχή αντιστοιχούσαν στο 51% του συνόλου των επισκέψεων ξένων στη Βουλγαρία, ενώ ακολουθούσαν οι επισκέψεις για άλλους σκοπούς με 43,2% και οι επαγγελματικές επισκέψεις με 5,8%.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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