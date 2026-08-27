Πάνω από 1 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό οι Βούλγαροι τον Ιούλιο - Πρώτος προορισμός η Ελλάδα

Συνολικά 1.037.700 ταξίδια στο εξωτερικό πραγματοποίησαν κάτοικοι της Βουλγαρίας τον Ιούλιο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας (NSI), που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

Τα ταξίδια για διακοπές και αναψυχή αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση και τα ταξίδια για άλλους σκοπούς κατά 4%, ενώ τα επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν κατά 2,4%.

Παράλληλα, οι επισκέψεις ξένων στη Βουλγαρία ανήλθαν σε 1.979.700, καταγράφοντας μείωση 1,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Οι επισκέψεις για διακοπές και αναψυχή μειώθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι επαγγελματικές επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 1,7% και οι επισκέψεις για άλλους σκοπούς κατά 0,1%.

Οι διελεύσεις μέσω της Βουλγαρίας αντιστοιχούν στο 37,5% του συνόλου των επισκέψεων ξένων, ανέρχονται δηλαδή σε 743.100.

Τον Ιούλιο του 2025, οι κάτοικοι Βουλγαρίας είχαν πραγματοποιήσει 1.006.300 ταξίδια στο εξωτερικό, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 16,8%. Την ίδια ώρα, αύξηση καταγράφηκε σε όλες τις κατηγορίες ταξιδιών. Οι επισκέψεις ξένων στη Βουλγαρία ανήλθαν σε 2.004.700, αυξημένες κατά 5,6% σε ετήσια βάση, με αύξηση σε όλες τις κατηγορίες, ενώ οι διελεύσεις είχαν ανέλθει σε 730.800.

Ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Βούλγαρους τον Ιούλιο ήταν η Ελλάδα, με 263.900 ταξιδιώτες, και ακολούθησαν η Τουρκία με 261.200, η Ρουμανία με 95.800, η Γερμανία με 58.400, η Σερβία με 56.000, η Ιταλία με 40.800, η Γαλλία με 35.700, η Βόρεια Μακεδονία με 33.300, η Αυστρία με 32.600 και η Ισπανία με 31.800.

Τα ταξίδια για διακοπές και αναψυχή αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των ταξιδιών των Βουλγάρων στο εξωτερικό, φτάνοντας το 49,5%. Ακολουθούσαν τα ταξίδια για άλλους σκοπούς με 35,8% και τα επαγγελματικά ταξίδια με 14,7%.

Τον μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων στη Βουλγαρία πραγματοποίησαν κάτοικοι της Τουρκίας, με 312.700, της Ρουμανίας με 301.200 και της Ουκρανίας με 202.100. Ακολούθησαν η Γερμανία με 163.500, η Πολωνία με 109.200, η Σερβία με 101.300, η Ελλάδα με 95.100, η Τσεχία με 67.700, το Ηνωμένο Βασίλειο με 55.200 και η Ολλανδία με 50.800.

Οι επισκέψεις κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ αντιστοιχούσαν στο 54,4% του συνόλου, φτάνοντας τις 1.077.600, με τους κατοίκους της Ρουμανίας να αποτελούν τη μεγαλύτερη επιμέρους ομάδα.

Οι επισκέψεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε 740.700, ή 37,4% του συνόλου, με την Τουρκία να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό, με 312.700 επισκέψεις.

Οι επισκέψεις για διακοπές και αναψυχή αντιστοιχούσαν στο 51% του συνόλου των επισκέψεων ξένων στη Βουλγαρία, ενώ ακολουθούσαν οι επισκέψεις για άλλους σκοπούς με 43,2% και οι επαγγελματικές επισκέψεις με 5,8%.

Πηγή: ΚΥΠΕ