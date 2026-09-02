Θρίλερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά: Αγνοούνται 10 ναυτικοί μετά από σύγκρουση πλοίων - Εκτιμάται ότι βυθίστηκε το «Tuğberk İmamoğlu»

Δραματική εξέλιξη στη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι εκτιμάται πως το φορτηγό πλοίο «Tuğberk İmamoğlu» έχει βυθιστεί, ενώ δεν έχει εντοπιστεί κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματός του.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στη θαλάσσια επιφάνεια εντοπίστηκαν τα σωστικά μέσα του πλοίου, μεταξύ των οποίων και λέμβος ελεύθερης πτώσης, χωρίς όμως να βρίσκεται μέσα σε αυτά κανένας από τους ναυτικούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 03.15 τα ξημερώματα της Τετάρτης, 18 ναυτικά μίλια –περίπου 35 χιλιόμετρα– ανοιχτά της Σηλυβρίας.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας, συγκρούστηκαν το δεξαμενόπλοιο «Alsu», που μετέφερε 2.999 τόνους λιπαντικού και ταξίδευε από το Κοτζάελι προς την Αλίαγα, και το φορτηγό «Tuğberk İmamoğlu», το οποίο μετέφερε 4.199 τόνους ρολά λαμαρίνας από την Αλεξανδρέττα προς το Καραντενίζ Ερεγλί.

Στις 03.26 ελήφθη, μέσω του δορυφορικού συστήματος έρευνας και διάσωσης COSPAS-SARSAT, σήμα κινδύνου από τον πομπό έκτακτης ανάγκης EPIRB του πλοίου. Στις 03.41, ο καπετάνιος του «Alsu» ενημέρωσε τις υπηρεσίες θαλάσσιας κυκλοφορίας ότι είχε συγκρουστεί περίπου στις 03.15 με πλοίο του οποίου την ταυτότητα δεν γνώριζε.

Οι αρχές επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν με το «Tuğberk İmamoğlu», χωρίς ανταπόκριση. Κλήθηκαν ακόμη και τα κινητά τηλέφωνα των μελών του πληρώματος, επίσης χωρίς αποτέλεσμα.

«Εκτιμάται ότι το φορτηγό πλοίο Tuğberk İmamoğlu έχει βυθιστεί», ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας.

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι την ώρα του δυστυχήματος δεν λαμβανόταν σήμα από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS του πλοίου.

Σύμφωνα με τη Νομαρχία Κωνσταντινούπολης, στο σημείο της σύγκρουσης το βάθος της θάλασσας φθάνει περίπου τα 800-900 μέτρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις επιχειρήσεις.

Στην έρευνα συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της τουρκικής Ακτοφυλακής και της Ασφάλειας Ακτών, με 14 θαλάσσια μέσα και ελικόπτερο, ενώ συμμετέχει και το «Alsu».

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό των 10 αγνοούμενων ναυτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ