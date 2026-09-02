Τον Νοέμβριο οι προσφορές για το νέο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο και σημαντικά έργα σχολικών υποδομών στην Πάφο

Σημαντικές εξελίξεις για τις σχολικές υποδομές της Πάφου ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, υπό την προεδρία του βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Χρύσανθου Σαββίδη.

Στο επίκεντρο της συνεδρίας βρέθηκαν οι ανάγκες και οι προοπτικές αναβάθμισης των σχολικών υποδομών, με την υπουργό Παιδείας να ανακοινώνει ότι μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν οι προσφορές για μια σειρά σημαντικών έργων που αφορούν την εκπαίδευση στην επαρχία Πάφου.

Μεταξύ των έργων που αναμένεται να προχωρήσουν στη διαδικασία προσφορών περιλαμβάνεται η ανέγερση του νέου Νικολαΐδειου Γυμνασίου στην Πάφο, ένα έργο το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις διαθέσιμες σχολικές υποδομές της πόλης και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους μαθητές.

Η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε παράλληλα ότι τον ίδιο μήνα θα προχωρήσει και η διαδικασία για την επέκταση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Πάφου. Η επέκταση κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών της σχολικής μονάδας και της δημιουργίας κατάλληλων χώρων για τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Σημαντική αναφορά έγινε και στη δημιουργία νέων εργαστηρίων στο Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, καθώς και στην Τεχνική Σχολή Αγίου Χαραλάμπους.

Η ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν χώρους που να επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες μέσα από σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η ανακοίνωση για την προκήρυξη των προσφορών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην κατασκευή και υλοποίησή τους. Η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ανάγκη συνεχούς επένδυσης στις σχολικές υποδομές, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν στη διάθεσή τους ασφαλείς, σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προώθηση του νέου Νικολαΐδειου Γυμνασίου, καθώς πρόκειται για έργο που αφορά άμεσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Πάφο και αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της πόλης. Παράλληλα, η επέκταση του 7ου Δημοτικού Σχολείου και η δημιουργία νέων εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες του Αγίου Χαραλάμπους εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Χρύσανθος Σαββίδης: Παρακολούθηση της πορείας των έργων

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Χρύσανθου Σαββίδη, ο οποίος έχει θέσει κατ’ επανάληψη ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της επαρχίας Πάφου. Η ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας για την προκήρυξη των προσφορών τον Νοέμβριο δημιουργεί πλέον ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την προώθηση των έργων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα επόμενα βήματα και στην τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται μέχρι την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Τα συγκεκριμένα έργα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική παρέμβαση στον τομέα των εκπαιδευτικών υποδομών της Πάφου, με την τοπική κοινωνία να αναμένει πλέον την υλοποίηση των εξαγγελιών και την παράδοση σύγχρονων χώρων προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι ο Νοέμβριος, όταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπουργού Παιδείας, θα προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης των προσφορών για το νέο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, την επέκταση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Πάφου και τα νέα εργαστήρια στο Λύκειο και την Τεχνική Σχολή Αγίου Χαραλάμπους.