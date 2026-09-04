Σάλος στην Τουρκία με βίντεο που δείχνει αντιπρόεδρο του CHP να ασκεί βία στη σύντροφό του – Παραιτήθηκε αλλά αρνείται τις κατηγορίες

Αντιδράσεις στην Τουρκία προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο φέρεται να καταγράφει έντονο επεισόδιο ανάμεσα στον αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, και την πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ.

Η υπόθεση είχε ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, μετά τις καταγγελίες της Σανβέρ για σωματική και ψυχολογική βία, απειλές και εξύβριση. Η δημοσιοποίηση των νέων εικόνων από τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήρθε να αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση, προκαλώντας πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν, ο Σιμσέκ εμφανίζεται να πλησιάζει τη Σανβέρ στον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, σε κάποιο σημείο φαίνεται να την κλωτσά στο πόδι, ενώ ακολούθως επιχειρεί να την οδηγήσει με τη βία στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η Σανβέρ ακούγεται να φωνάζει «άφησέ με», προσπαθώντας να απομακρυνθεί. Το υλικό προκάλεσε έντονη αίσθηση στην Τουρκία, καθώς συνδέεται με μια υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και τα περιοριστικά μέτρα

Η Οζλέμ Σανβέρ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη τον Απρίλιο του 2026, καταγγέλλοντας ότι είχε υποστεί βία, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική.

Μετά την προσφυγή της, το 1ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, στην Ανατολία, διέταξε τη λήψη προστατευτικών μέτρων σε βάρος του Σιμσέκ, με βάση τον τουρκικό νόμο 6284 για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία.

Τα μέτρα είχαν αρχικά διάρκεια δύο μηνών και στη συνέχεια παρατάθηκαν για ακόμη δύο. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, στον Σιμσέκ απαγορεύθηκε να πλησιάζει τη Σανβέρ ή να την ενοχλεί μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας.

Καταγγελίες και για προηγούμενα περιστατικά

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στο περιστατικό που καταγράφεται στο βίντεο. Δημοσιεύματα στην Τουρκία, τα οποία επικαλούνται καταθέσεις και στοιχεία της δικογραφίας, αναφέρουν ότι η Σανβέρ είχε καταγγείλει και παλαιότερο επεισόδιο, το 2021.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, σε κατάθεσή της τον Οκτώβριο του 2021 η Σανβέρ υποστήριξε ότι ο Σιμσέκ τη χαστούκισε, την έπιασε από τον λαιμό και τα χέρια και την απείλησε.

Το Odatv μετέδωσε επίσης ότι, μετά από περιστατικό του 2021, η Σανβέρ είχε εξασφαλίσει ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία καταγράφονταν μώλωπες στο δεξί χέρι, πόνος στην περιοχή του σαγονιού και τραυματισμός σε δάχτυλο του δεξιού ποδιού.

Τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με το T24, τα μέτρα προστασίας υπέρ της Σανβέρ παρατάθηκαν για ακόμη δύο μήνες. Παράλληλα, υπήρξε δικαστική διαμάχη για καταγγελλόμενη παραβίαση των μέτρων και αίτημα επιβολής αναγκαστικής κράτησης, το οποίο αρχικά απορρίφθηκε και ακολούθως παραπέμφθηκε για επανεξέταση.

Η απάντηση και η παραίτηση Σιμσέκ

Ο Μπερχάν Σιμσέκ αρνείται τις καταγγελίες, επιμένοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης και ότι η αλήθεια θα αποδειχθεί μέσα από τη δικαστική διαδικασία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ανακοίνωσε στις 4 Σεπτεμβρίου ότι παραιτείται, μέχρι την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, από την Κεντρική Επιτροπή Διοίκησης, MYK, του CHP, καθώς και από τη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος, σύμφωνα με το hurriyet.com.tr.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν αποχωρεί από το CHP, αλλά παραμένει μέλος του κόμματος. Όπως ανέφερε, η απόφασή του να παραιτηθεί από τα κομματικά του αξιώματα ελήφθη ώστε η υπόθεση να μην επιβαρύνει πολιτικά το κόμμα.

Η παραίτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, που επανέφεραν την υπόθεση στο επίκεντρο της τουρκικής πολιτικής επικαιρότητας.

Ποιος είναι ο Μπερχάν Σιμσέκ

Ο 68χρονος Μπερχάν Σιμσέκ είναι πρόσωπο γνωστό στην Τουρκία τόσο από την πολιτική όσο και από τον χώρο της τέχνης. Υπήρξε βουλευτής του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε και πρόεδρος της κομματικής οργάνωσης του CHP στην ίδια πόλη.

Το 2026 επέστρεψε στην ηγετική ομάδα του κόμματος, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντιπροέδρου, αρμόδιου για τις πολιτικές πολιτισμού και τέχνης.

Η δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών συνεχίζεται, ενώ η δημοσιοποίηση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας και η αποχώρηση του Σιμσέκ από τα κομματικά του αξιώματα έχουν ανοίξει νέα συζήτηση στην Τουρκία για την υπόθεση.