Φάρμακα μέσω ΓεΣΥ: Απλούστευση διαδικασιών ζητούν οι ασθενείς - Τι απαντά ο ΟΑΥ

Τα ονομαστικά αιτήματα θα πρέπει να τερματιστούν για να παίρνει ο κόσμος με ευκολία το φάρμακό του χωρίς να χρειάζεται ειδικές διαδικασίες για να εγκριθεί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Δημήτρης Λαμπριανίδης, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα με τα ονομαστικά αιτήματα αφορά κυρίως φάρμακα για διαβήτη και παχυσαρκία.

Η έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις αναγκαίες θεραπείες και στα φάρμακά τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και κύριο μέλημά του, αναφέρθηκε, παράλληλα, στο ΚΥΠΕ από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Σημειώθηκε ότι παρατηρείται καθυστέρηση στα φάρμακα για έναρξη θεραπείας για την παχυσαρκία, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων και εξετάζονται αυστηρά με σειρά προτεραιότητας, και ότι ο Οργανισμός εργάζεται εντατικά για την ένταξη των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, ώστε να μην απαιτείται η υποβολή ονομαστικού αιτήματος.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς όσο αφορά στην προμήθεια φαρμάκων, ο κ. Λαμπριανίδης σημείωσε ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην εξέταση ονομαστικών αιτημάτων για έγκριση συγκεκριμένων φαρμάκων σε συγκεκριμένους ασθενείς. «Κάτι που εμείς θέλουμε να μειωθεί στο ελάχιστο. Δηλαδή, να είναι ενταγμένα στο σύστημα όλα τα φάρμακα και να μην χρειάζεται ένας ασθενής που χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο να κάνει ειδική διαδικασία για να το πάρει», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ και πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία ένα άτομο για να εγκριθεί στο όνομά του.

Ερωτηθείς για στοιχεία σχετικά με αριθμό ατόμων που αναγκάζονται να διακόψουν τη θεραπεία τους ή να την αλλάξουν, σημείωσε ότι δεν έχουν δεδομένα για τον αριθμό των ατόμων, αλλά ότι «έστω και λίγοι να είναι, εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συμβαίνει».

Σε ερώτηση για το ποιό είναι για την ΟΣΑΚ το πιο μεγάλο ζήτημα όσον αφορά στην προμήθεια φαρμάκων, ο κ. Λαμπριανίδης ανέφερε ότι είναι τα ονομαστικά αιτήματα, «τα οποία θέλουμε να τερματιστούν. Θέλουμε ο κόσμος να παίρνει το φάρμακο εύκολα και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται ειδικές διαδικασίες για να εγκριθεί», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη, το πρόβλημα με τα ονομαστικά αιτήματα αφορά κυρίως φάρμακα για διαβήτη και παχυσαρκία, «όπου σε επίπεδο παραγωγής δεν υπάρχει έλλειψη ποσοτήτων, και η διαδικασία μέσω των ονομαστικών αιτημάτων δημιουργεί καθυστερήσεις». Σημείωσε ότι ο ΟΑΥ είναι στη διαδικασία να τα εντάξει στο σύστημα για να μην χρειάζονται ονομαστικά αιτήματα, και πως είναι «θέμα χρόνου» να ικανοποιηθεί το αίτημα που είχαν υποβάλει.

Ανάφερε ακόμη ότι σε κάποια νοσοκομειακά φαρμακεία, «λόγω κακού προγραμματισμού δεν υπάρχουν ικανοποιητικά αποθέματα, ενώ στις κεντρικές αποθήκες του κράτους υπάρχουν».

Σημείωσε ότι τα φάρμακα για τον διαβήτη αφορούν περισσότερους από 100.000 ασθενείς με διαβήτη, που αποτελούν μια πολύ μεγάλη ομάδα.

«Θεωρούμε ότι η κυπριακή πολιτεία έχει καθυστερήσει να εφαρμόσει δράσεις διαφώτισης και πρόληψης για θέματα διαβήτη, παχυσαρκίας και καρδιοπαθειών», είπε ο κ. Λαμπριανίδης, προσθέτοντας ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την υγεία της κοινωνίας και πρέπει να μειώσουμε τους αριθμούς. «Είναι υπερβολικά μεγάλοι οι αριθμοί και δυστυχώς μετά φέρνουν μαζί κι άλλες επιπλοκές που ταλαιπωρούν τους ασθενείς», είπε.

Κύριο μέλημα η έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπείες και φάρμακα, λέει ο ΟΑΥ

Η έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις αναγκαίες θεραπείες και στα φάρμακά τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και κύριο μέλημα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, αναφέρθηκε από τον ΟΑΥ στο ΚΥΠΕ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώθηκε, ο οργανισμός καταβάλλει «κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τη διαρκή βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και την ταχύτερη πρόσβασή τους στις θεραπείες που έχουν ανάγκη».

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις αναφορές για μη διαθεσιμότητα φαρμάκων σε δικαιούχους, αναφέρθηκε ότι πρόσφατα μια φαρμακευτική εταιρεία προχώρησε σε απόσυρση αριθμού φαρμάκων από την αγορά, μερικά από τα οποία ήταν μοναδικά. Ο οργανισμός σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών προχώρησε άμεσα σε διαδικασίες εξασφάλισης των εν λόγω προϊόντων από το εξωτερικό, προστέθηκε.

Όσον αφορά σε φάρμακα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ και για τα οποία απαιτείται προέγκριση, ο χρόνος εξέτασης τους δεν ξεπερνά τις 2-3 εβδομάδες, αναφέρθηκε από τον ΟΑΥ.

Σχετικά με την εξέταση ονομαστικών αιτημάτων ασθενών για φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, σημειώθηκε ότι, όταν αυτά αφορούν απειλητικά για τη ζωή αιτήματα, εξετάζονται άμεσα από την Επιτροπή Εξέτασης Επειγόντων Περιστατικών.

«Κανένας ασθενής ο οποίος εγκρίθηκε να λάβει φάρμακο μέσω του ΓεΣΥ δεν υποχρεώθηκε να διακόψει την θεραπεία του», επισημάνθηκε.

Καθυστέρηση παρατηρείται στα φάρμακα για έναρξη θεραπείας για την παχυσαρκία, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων για έναρξη θεραπείας γι’ αυτό εξετάζονται αυστηρά με σειρά προτεραιότητας, αναφέρθηκε. Σημειώθηκε ότι ο Οργανισμός «εργάζεται εντατικά» για την ένταξη των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, ώστε να μην απαιτείται η υποβολή ονομαστικού αιτήματος, κάτι που θα βελτιώσει και θα απλοποίησει τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα την ταχύτερη εξέταση των αιτημάτων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

«Στο επίκεντρο κάθε προσπάθειάς μας βρίσκεται ο ασθενής και οι πραγματικές του ανάγκες. Βασική μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίζουμε ότι κάθε ασθενής έχει έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζεται, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την αναμονή και την ταλαιπωρία του», αναφέρθηκε.

«Δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα προς το παρόν τα φαρμακεία»

Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα προς το παρόν, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πλούταρχος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ερωτηθείς σχετικά με τυχόν ελλείψεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει το φάρμακο που συνταγογραφήθηκε στον ασθενή, το σύστημα αμέσως το ανταλλάσσει με ένα γενόσιμο, ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι φαρμακοποιοί ενημερώνουν τον πελάτη ο οποίος αποφασίζει. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, σχεδόν όλοι οι πελάτες συμφωνούν με την επιλογή χρήσης του γενόσιμου μέχρι να είναι πάλι διαθέσιμο το δικό τους φάρμακο. Σημείωσε, ακόμη, ότι οι περισσότερες συνταγές πλέον αφορούν γενόσιμα φάρμακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ