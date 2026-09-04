Τη Δευτέρα χτυπά το πρώτο κουδούνι για 41.280 μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης

Χτυπά τη Δευτέρα το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, με τον συνολικό αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν να ανέρχεται 41.280. Οι καθηγητές ήδη βρίσκονται στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση, οι δάσκαλοι θα παρουσιαστούν στα σχολεία τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, και οι μαθητές/τριες στις 14 Σεπτεμβρίου, με βάση τη σχετική νομοθεσία. Στη Δημοτική Εκπαίδευση θα φοιτήσουν 52.186 μαθητές/τριες, ενώ τα πρωτάκια ανέρχονται σε 8.919. Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν 14.398 μαθητές.

Μέση Εκπαίδευση

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο συνολικός αριθμός των μαθητών οι οποίοι θα φοιτήσουν σε Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να ανέλθει στις 41.280 (23.270 Γυμνάσια, 17.710 Λύκεια, 300 Εσπερινά).

Ο αριθμός των σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά 2026-2027 είναι 108 και κατανέμονται ως εξής : Γυμνάσια: 62, Λύκεια: 36, Εξατάξια: 10 και Εσπερινά: 5.

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027 ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης υπολογίζεται σε 7200.

Όσον αφορά την Μέση Τεχνική Επαγγελματική Eκπαίδευση και Kατάρτιση (MTEEK), οι εκπαιδευτικοί ανέρχονται στους 890, ενώ θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολές ΜΤΕΕΚ: 11 Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), 5 Μικτά Σχολεία (Λύκεια και ΤΕΣΕΚ) σε Πόλη Χρυσοχούς, Έμπα, Όμοδος, Αγρό και Σολέα, 6 Εσπερινές Τεχνικές Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο, Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς, Προγράμματα ΜΤΕΕΚ στο Σχολείο των Φυλακών, Προγράμματα ΜΤΕΕΚ στις Ειδικές Σχολές.

Θα λειτουργήσει, επίσης, σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο: Προπαρασκευαστική Μαθητεία και Κεντρικός Κορμός Συστήματος Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης .

Ο μαθητικός πληθυσμός των ΤΕΣΕΚ ανέρχεται σε 5.150 μαθητές και μαθήτριες.

Στοιχεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση που έχει λάβει το ΚΥΠΕ, στη Δημοτική Εκπαίδευση θα φοιτήσουν 52.186 μαθητές/τριες, ενώ τα πρωτάκια ανέρχονται σε 8.919. Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν 14.398 μαθητές.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα λειτουργήσουν 328 Δημοτικά Σχολεία και 274 Νηπιαγωγεία. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών στα Δημοτικά ανέρχεται σε 5.232 και στα Νηπιαγωγεία 1135.

Οι δάσκαλοι θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, και οι μαθητές/τριες στις 14 Σεπτεμβρίου, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Μήνυμα ΥΠΑΝ

Στο μεταξύ, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε μήνυμα της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 απευθυνόμενη προς τους μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, και εκπαιδευτικούς , αναφέρει ότι η έναρξη κάθε σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας περιόδου μάθησης, δημιουργίας και προσωπικής εξέλιξης, καθώς και την απαρχή κατάκτησης πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών.

«Είναι η στιγμή που τα σχολεία και τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα αποκτούν ξανά ζωή μέσα από την παρουσία, τη ζωντάνια και τις προσδοκίες των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και των ακαδημαϊκών μας. Για την Πολιτεία, η επιστροφή στα θρανία και στα αμφιθέατρα αποτελεί μέγιστη ευθύνη. Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός ασφαλούς, εύρυθμου και ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους στόχους της νέας γενιάς. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας αποτελούν θεμέλια ανάπτυξης για την κοινωνία και τον τόπο μας», προσθέτει.

Σημειώνει ότι καλωσορίζουν τη φετινή χρονιά, με σταθερή προσήλωση στην ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, δίνοντας συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις, τις καινοτομίες και την επίλυση χρόνιων θεμάτων.

«Εκσυγχρονίζουμε το περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. Εξορθολογίζουμε και εμπλουτίζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα με νέα γνωστικά αντικείμενα. Αναβαθμίζουμε τις κτιριακές υποδομές όλων των βαθμίδων και αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογικής εξέλιξης. Παράλληλα, υιοθετούμε επιστημονικά τεκμηριωμένα παιδαγωγικά εργαλεία, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή, να καλλιεργείται η γόνιμη περιέργεια και να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη μέσα από τη βιωματική εμπειρία. 2 Θέλουμε ένα σύγχρονο, ποιοτικό και συμπεριληπτικό σχολείο», επισημαίνει.

Ένα σχολείο, αναφέρει η Υπουργός, «αποτελεσματικό που θα αποτελεί πηγή χαράς και δημιουργίας, θα διευρύνει τους ορίζοντές σας, θα αναγνωρίζει και θα ενδυναμώνει την ατομική και τη συλλογική σας προσπάθεια».

«Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε η Παιδεία να ενισχύει συστηματικά τον κοινωνικό και εθνικό της ρόλο. Να καλλιεργεί τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Να αντλεί από την ιστορία και να συμβάλλει δραστικά στο αύριο. Με σταθερή επένδυση στην αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ισχυροποιούμε τα Πανεπιστήμιά μας ως κέντρα γνώσης και ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Ενισχύουμε τη λειτουργία, την ερευνητική τους δραστηριότητα, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά τους, με σκοπό την ανάδειξη ικανών επιστημόνων, έτοιμων να συνδράμουν στην πρόοδο της πατρίδας μας και ολόκληρης της ανθρωπότητας», προσθέτει.

Σημειώνει ότι βασικοί συμμέτοχοι και πρωταγωνιστές σε αυτή την πορεία αλλαγής είναι η εκπαιδευτική και η ακαδημαϊκή κοινότητα.

«Νιώθουμε ευγνώμονες για την προσφορά όλων εσάς στην εκπαίδευση του τόπου μας. Είμαι βέβαιη ότι, καθοδηγώντας με αγάπη και υπομονή τα παιδιά στην απόκτηση της ωφέλιμης γνώσης, θα αποτελέσετε, για άλλη μία χρονιά, τη γέφυρα που συνδέει τη νέα γενιά με τη δημιουργική ανάπτυξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος», συμπληρώνει.

Απευθυνόμενη προς τα παιδιά, η Υπουργός αναφέρει : «Θέλουμε ολόκληρη η εκπαιδευτική και μαθησιακή σας διαδρομή να εξελιχθεί σε ένα δημιουργικό ταξίδι, μέσα από το οποίο θα κτίσετε την προσωπικότητα σας, με αξίες και γνώσεις που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή».

«Ζήστε το, με ανοικτή σκέψη και σεβασμό στους γύρω σας! Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν, διερευνήστε και πειραματιστείτε. Δώστε χώρο στους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας αλλά κρατήστε ψηλά τις αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της υγιούς συνεργασίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Καλή αρχή σε όλους», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ