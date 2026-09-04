Η Anytime εξαγοράζει το χαρτοφυλάκιο αυτοκινήτου και περιουσίας της Gan Direct

Η Anytime, το digital brand του Ομίλου Interamerican, μέλους της Achmea, συμφώνησε στην εξαγορά του χαρτοφυλακίου αυτοκινήτου και περιουσίας της Gan Direct στην Κύπρο, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω τη δυναμική της και ισχυροποιώντας τη θέση της στην κυπριακή αγορά.

"Με τη στρατηγική αυτή κίνηση, η Anytime θα ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία της ως μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές στην Κύπρο ενώ για την Gan Direct, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης, με μεγαλύτερη έμφαση στην εξειδίκευση και σε ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας", αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Gan Direct Insurance, σχολίασε: “Ξεκίνησα την Gan Direct πριν από περισσότερα από 30 χρόνια με στόχο να κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή, πιο άμεση και πιο δίκαιη για τους πελάτες στην Κύπρο. Σήμερα προχωρούμε σε μια σημαντική στρατηγική απόφαση που ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο για την εταιρεία μας. Η συμφωνία με την Anytime μάς επιτρέπει να επικεντρώσουμε ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις σε τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.”

Από την πλευρά του ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, υπογράμμισε: “Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας πορεία και θα ενισχύσει τη θέση μας ως περιφερειακό παίκτη στον τομέα της ψηφιακής ασφάλισης. Η πρωτοπορία της Anytime αναδεικνύεται μέσα από ένα απλό, γρήγορο και ψηφιακό μοντέλο που έχει αλλάξει την εμπειρία της ασφάλισης. Σήμερα, με παρουσία σε τρεις αγορές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία το digital brand του Ομίλου μας αποδεικνύει ότι μπορεί να εξελίσσεται δυναμικά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών αγορών. Η Gan Direct έχει χτίσει ένα ισχυρό όνομα στην κυπριακή αγορά στον τομέα της direct ασφάλισης και, με την ενσωμάτωση του non-life χαρτοφυλακίου της, θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη δυναμική μας, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους ασφαλισμένους μας.”

Η εξαγορά του χαρτοφυλακίου τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.