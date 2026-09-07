Κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές ο χασάπης της Βοσνίας: «Ήρωας» φώναζαν στο Βελιγράδι, οργή στις Βρυξέλλες και στην Ουάσινγκτον (βίντεο + φώτος)

Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε στο Βελιγράδι ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς. Στην τελετή παρέστησαν υπουργοί της κυβέρνησης, η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) της Βοσνίας και πλήθος κόσμου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό του Αγίου Λουκά από τον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο. Την εκφορά της σορού στο νεκροταφείο το οποίο απέχει 4,5 χιλιόμετρα από τον ναό ακολούθησαν, πεζή, χιλιάδες πολίτες. Κατά την διάρκεια της ταφής οι πολίτες χειροκροτούσαν, φωνάζοντας «Ήρωας, ήρωας!» ενώ άγημα του σερβικού στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές στο αέρα.

Σύμφωνα με το σερβικό ΜΜΕ blic-rs, στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πολιτών και βετεράνων πολέμου, καθώς και η οικογένεια του Ράτκο Μλάντιτς.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν ορισμένοι υπουργοί και μέλη των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος υπουργός Δικαιοσύνης Νέναντ Βούγιτς, ο υπουργός Πολιτισμού Νίκολα Σελάκοβιτς, ο γιος και η σύζυγος του υπουργού Εσωτερικών. Στην κηδεία παρευρέθηκε και ο γιος του Προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αλλά και ο Ρώσος πρέσβης στη Σερβία Αλεξάνταρ Μπότσαν-Καρχένκο.

Στην κηδεία παρευρέθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug.

Αντιδράσεις

Το γεγονός ότι η Σερβία αψήφησε τις προειδοποιήσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και απέδωσε τιμές στον εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς προκαλεί αντιδράσεις.

«Οποιαδήποτε εξύμνηση εγκληματιών πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρητισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Σερβία εμφανίζονται διχασμένα. Η κεντροαριστερά καταδίκασε τις τιμές που αποδίδονται σ' έναν εγκληματία πολέμου, η κεντροδεξιά σιωπά ενώ η ακροδεξιά υμνεί τον Μλάντιτς ως ήρωα του σερβικού έθνους.

Ισόβια για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου

Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε στις 27 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 84 ετών, στη μονάδα κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Στις 8 Ιουνίου 2021, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία επικύρωσε την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Ο Μλάντιτς κρίθηκε ένοχος για τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα, όπου περίπου 8.000 Βόσνιοι Μουσουλμάνοι εκτελέστηκαν το καλοκαίρι του 1995, μετά την επίθεση του σερβοβοσνιακού στρατού σε περιοχή που τελούσε υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών.

Η καταδίκη του αφορούσε επίσης διώξεις και βίαιους εκτοπισμούς Βοσνίων και Κροατών σε διάφορες περιοχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σαράγεβο, καθώς και την ομηρία μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1995.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ