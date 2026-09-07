Λαϊκό προσκύνημα για τον «χασάπη της Βοσνίας» Ράτκο Μλάντιτς - Η Σερβία αγνόησε την προειδοποίηση της ΕΕ (βίντεο+φώτος)

Πραγματοποιείται σήμερα η κηδεία του πρώην στρατιωτικού ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος πέθανε πέθανε στις 27 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 84 ετών, στη μονάδα κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Λουκά στην περιοχή Κοσουτνιάκ στο Βελιγράδι. Στο φέρετρο τοποθετήθηκε το στρατιωτικό πηλήκιο και το ξίφος του, ενώ δεξιά και αριστερά στέκονταν Σέρβοι στρατιώτες με στολές εκστρατείας.

Ο Ράτκο Μλάντιτς θα ταφεί στο νεκροταφείο Τοπτσίντερ. Σύμφωνα με το σερβικό ΜΜΕ blic-rs, στην εκκλησία του Αγίου Λουκά έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πολιτών και βετεράνων πολέμου, καθώς και η οικογένεια του Ράτκο Μλάντιτς.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης πολιτών από τη Σερβία, τη Δημοκρατία Σέρπσκα και τη διασπορά, έχουν τοποθετηθεί μεγάλα πάνελ LED στην αυλή της εκκλησίας, μέσω των οποίων θα μεταδοθεί ζωντανά η κηδεία, ενώ έχουν εγκατασταθεί και προσωρινές δημόσιες τουαλέτες για να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής.

Το επίσημο πρωτόκολλο προβλέπει ότι το φέρετρο με τη σορό θα εκτεθεί από τις 07:00 έως τις 12:00 μ.μ., οπότε και θα ξεκινήσει η νεκρώσιμη ακολουθία, την οποία θα τελέσει ο Πατριάρχης της Σερβίας Πορφύριος.

Μετά το τέλος της θρησκευτικής τελετής στο Κόσουτνιακ, η πομπή θα μεταβεί στο νεκροταφείο Τοπτσίντερ , όπου η ταφή στον οικογενειακό τάφο έχει προγραμματιστεί για τις 13:30 μ.μ.

Αντιδράσεις

Η τελετή πραγματοποιείται παρά τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σερβία όπου ζήτησε να μην αποδοθούν επίσημες τιμές στον άνθρωπο που χαρακτηρίζεται ως ο «χασάπης της Βοσνίας» και «σφαγέας της Σρεμπρένιτσα» και κρίθηκε ένοχος για την πρώτη γενοκτονία στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να αποδώσει στρατιωτικές και κρατικές τιμές στον Ράτκο Μλάντιτς, προκαλώντας την οργισμένες αντιδράσεις στη Βοσνία, την Κροατία αλλά και στη Σερβία.