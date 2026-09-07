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| Οικονομία

Σε 24ωρη απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό- Δεν βελτιώνει πρόταση η κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε 24ωρη απεργία προχωρά στις 17 Σεπτεμβρίου το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό καθώς η κυβέρνηση δεν βελτιώνει την πρόταση που υπέβαλε και είχε απορριφθεί.

Σε 24ωρη απεργία προχωρά στις 17 Σεπτεμβρίου το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό καθώς η κυβέρνηση δεν βελτιώνει την πρόταση που υπέβαλε και είχε απορριφθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΚ, Πραγματοποιήθηκε σήμερα,  συνεδρία της Μικτής Εργατικής Επιτροπής, την οποία κάλεσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, για το θέμα της ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2025-2027.

Η πλευρά της Κυβέρνησης επέμεινε στην πρόταση που υποβλήθηκε γραπτώς στις 21/7/2026, η οποία δεν περιλάμβανε αυξήσεις για τα έτη 2025-2027. Η πρόταση είχε απορριφθεί από τα Γενικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ στις 5 Αυγούστου 2026 και είχε σταλεί γραπτώς η απάντησή τους στον Πρόεδρο της Μικτής Εργατικής Επιτροπής, εξαγγέλλοντας 24ωρη απεργία για τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι Συνδικαλιστικές οργανώσεις έδωσαν χρόνο ώστε να τηρηθούν οι διαδικασίες και να πραγματοποιηθεί διάλογος με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Δυστυχώς, αναφέρεται, η Κυβέρνηση επιμένει στη θέση της και δεν άφησε άλλη επιλογή αντίδρασης.

Όπως σημειώνεται, για την ταλαιπωρία και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν κατά την 24ωρη απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 θα απεργήσει όλο το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό σε όλα τα Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες, όλο το Ωρομίσθιο Προσωπικό στο ΟΚΥπΥ και όλο το προσωπικό στις Σχολικές Εφορείες.

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