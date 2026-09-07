Πλήγμα για τον Μερτς η σαρωτική νίκη του AfD στη Γερμανία – Στο BSW το «κλειδί» για την επόμενη μέρα

Το σύνολο των γερμανικών ΜΜΕ ασχολούνται σήμερα με τις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD πέτυχε -όπως σημειώνουν- ιστορική εκλογική νίκη, συγκεντρώνοντας 43,8% των ψήφων, έναντι 20,8% το 2021 και καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό του σε εκλογές κρατιδίου μέχρι σήμερα.

Παρά τη μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Αντίθετα, το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών/ CDU υπέστη βαριά ήττα, περιοριζόμενο στο 17,2%, το χειρότερο αποτέλεσμά του στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα/SPD παρέμεινε σε μονοψήφιο ποσοστό. Οι Πράσινοι συγκέντρωσαν 8,9%, η Αριστερά Die Linke 8,6%, το κόμμα των Φιλελευθέρων/ FDP έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ το BSW (Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ) κατάφερε οριακά να ξεπεράσει το 5% και να εκλέξει Βουλευτές.

Η κατανομή των εδρών δημιουργεί ένα δύσκολο πολιτικό σκηνικό, καθώς για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 42 έδρες.

Το AfD δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς τη συνεργασία ή την ανοχή άλλου κόμματος, ενώ το CDU, το SPD, οι Πράσινοι και η Die Linke αποκλείουν συνεργασία μαζί του.

Έτσι, το BSW, που διαθέτει πέντε έδρες, αποκτά καθοριστική σημασία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD, Ούλριχ Ζίγκουμντ, δήλωσε ότι το κόμμα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις θέσεις του προκειμένου να εξασφαλίσει κυβερνητική συνεργασία και τόνισε την ανάγκη για «σταθερή πλειοψηφία».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκλογών, εκτιμώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση το AfD θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά του.

Από την πλευρά του, το BSW προτείνει έναν «υπερκομματικό Πρωθυπουργό», ο οποίος θα κυβερνά με μεταβαλλόμενες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, χωρίς να αποκλείεται η περιστασιακή στήριξη από το AfD.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ταυτόχρονα σοβαρό πλήγμα για το CDU και τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς η εκλογική υποχώρηση του κόμματος ενισχύει την πίεση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, η ηγεσία του CDU απορρίπτει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε συζήτηση για παραίτηση του Mερτς ή αλλαγή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Αντικαγκελάριος και Πρόεδρος του SPD, Λαρς Κλινγκμπέιλ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποιητικό μήνυμα προς το Βερολίνο και ζήτησε επανεξέταση της κυβερνητικής πολιτικής και του μεταρρυθμιστικού της προσανατολισμού.

Σύμφωνα με το Politico, «οι επιτροπές του CDU συνεδριάζουν σήμερα, καθώς και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος», ενώ «στις 1:30 μ.μ. (ώρα Βερολίνου) ο Καγκελάριος Μερτς θα εμφανιστεί μπροστά στις κάμερες.

Παράλληλα, ο Γιόζεφ Σούστερ, πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου των Εβραίων στη Γερμανία, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την άνοδο του AfD και τις πιθανές συνέπειες μιας ενδεχόμενης συμμετοχής του στην εξουσία.

Όπως είπε, «το αποτέλεσμα των εκλογών παραμένει ακόμη ανοιχτό, αλλά ένα πράγμα είναι ήδη βέβαιο: Ένα κόμμα που έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως ακροδεξιό εξτρεμιστικό απέχει ελάχιστα από το να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία και να κυβερνήσει μόνο του σε ένα γερμανικό κρατίδιο. Είμαι προσωπικά συγκλονισμένος από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Τους τελευταίους μήνες ήταν ξεκάθαρο ποιοι είναι οι στόχοι του AfD. Όποιος το ψήφισε σήμερα – είτε παρά, είτε εξαιτίας αυτών των στόχων – φέρει την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι μια πιθανή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του AfD θα έχει εκτεταμένες συνέπειες, λέγοντας πως «η ζημιά που θα μπορούσε τώρα να προκαλέσει η λεγόμενη “Εναλλακτική για τη Γερμανία”, εάν αναλάβει την κυβερνητική ευθύνη, είναι τεράστια».

Πηγή: ΚΥΠΕ