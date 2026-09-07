Χύθηκαν στους δρόμους οι Γερμανοί: Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Δημοκρατίας και κατά του AfD – Γέμισε πανό το Βερολίνο (φωτογραφίες)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Γερμανία το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους μεγάλων γερμανικών πόλεων, μεταξύ άλλων στο Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη, διαμαρτυρόμενοι για την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό και πλακάτ με συνθήματα υπέρ της Δημοκρατίας, των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίστηκαν και απεικονίσεις του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς με κέρατα, ενώ στις συγκεντρώσεις υπήρχαν τόσο γερμανικές όσο και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τουλάχιστον 5.000 στο Βερολίνο

Στο Βερολίνο και ειδικότερα στην περιοχή της Πύλης του Βραδεμβούργου συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν έλειψαν οι εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της τοπικής αστυνομίας.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει προκαλέσει πολιτική συζήτηση στη Γερμανία για την άνοδο της AfD και τις πιθανές πολιτικές εξελίξεις.

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι»

Νωρίτερα, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία έχει αφήσει εδώ και χρόνια πίσω της τον εθνικισμό και δεν πρόκειται να επιτρέψει την ανάδειξη ενός νέου αντίστοιχου πολιτικού ρεύματος.

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι. Δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνεται σεβαστό.

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε παράλληλα στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε σε κόμματα που ο ίδιος χαρακτήρισε «μη δημοκρατικά», συμπεριλαμβάνοντας στην ίδια αναφορά την AfD, την BSW και τη Die Linke.

«Οι δημοκρατικοί θεσμοί παραμένουν ισχυροί»

Ο Μερτς υποστήριξε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και μπορούν να προστατεύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα.

Παράλληλα, επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση των πρώην καγκελαρίων Κόνραντ Άντεναουερ και Χέλμουτ Κολ, σημειώνοντας ότι επιθυμεί να συνεχίσει αυτή την πολιτική παράδοση.

Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ, πάντως, αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη συζήτηση για την εκλογική επιρροή της AfD και τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στο κρατίδιο, καθώς το κόμμα, παρά την πρωτιά, δεν διαθέτει την απαιτούμενη αυτοδυναμία.

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