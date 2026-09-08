Τραμπ σε Πούτιν: «Να τελειώσει τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία» – Τι συμφώνησαν για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του, ότι επιθυμεί το συντομότερο δυνατόν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που θα επέτρεπε την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα της επίσκεψης των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο - κάτι που, όπως είπε, και οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν «θετικά» - και πρόσθεσε ότι ο Πούτιν εξήγησε στον Τραμπ τι πιστεύει ότι μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Πούτιν είχε επίσης μετέφερε στον Τραμπ την εκτίμησή του για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια έναντι της Ευρώπης, ανέφερε ο Ουσάκοφ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σαφώς ότι είναι επιθυμητό να τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατό, κάτι που θα άνοιγε αμέσως προοπτικές - εντυπωσιακές και μακροπρόθεσμες μάλιστα - για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

«Κατά την άποψή του, αυτό θα είχε ιδιαίτερη επίδραση στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, προσφέροντας τεράστια οφέλη και για τις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Ο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν υποστήριξε αυτή την προσέγγιση».

Ο Ουσάκοφ -ο οποίος είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ είχαν επίσης συμφωνήσει ως προς την ανάγκη να συνεχιστούν οι ανταλλαγές κρατουμένων- δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, αλλά χαρακτήρισε τη συνομιλία ως εποικοδομητική και ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή και να επικοινωνήσουν ξανά τηλεφωνικά, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ