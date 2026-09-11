Σύνοδος BRICS στην Ινδία: Πούτιν και Πεζεσκιάν στο Νέο Δελχί για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και του Ιράν έφθασαν την Παρασκευή στην Ινδία ενόψει της συνόδου κορυφής των BRICS, η οποία φιλοξενείται στο Νέο Δελχί, με τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και ζητήματα εμπορίου και ενέργειας να κυριαρχούν στην ατζέντα των εργασιών.

Μιλώντας σε φόρουμ στο Νέο Δελχί πριν από την έναρξη της συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ως μία εποχή «πρωτοφανούς πολυπλοκότητας», υποστηρίζοντας ότι η πίεση που δέχεται η χώρα του έχει φθάσει σε «κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο» μετά, όπως είπε, τη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ο Πεζεσκιάν, ο οποίος συναντήθηκε επίσης με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, υπογράμμισε ότι οι BRICS δημιουργήθηκαν για να «αντισταθούν στον μονομερισμό» και να ενισχύσουν τη φωνή των αναδυόμενων οικονομιών στους διεθνείς θεσμούς.

Στο επίκεντρο και η προσέγγιση Ινδίας - Κίνας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμενόμενη άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ το Σάββατο, στην πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία από το 2019.

Η επίσκεψη θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, έξι χρόνια μετά τη φονική αντιπαράθεση στα αμφισβητούμενα σύνορα του Θιβέτ. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποκατασταθεί σταδιακά οι αεροπορικές συνδέσεις, η έκδοση θεωρήσεων εισόδου και οι επαφές υψηλού επιπέδου.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ινδία ενισχύοντας την επικοινωνία, προωθώντας τη συνεργασία και διαχειριζόμενη ορθά τις διαφορές», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Ωστόσο, η επίσκεψη του Σι προκάλεσε και αντιδράσεις, καθώς δεκάδες Θιβετιανοί εξόριστοι διαδήλωσαν στο Νέο Δελχί, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία του Κινέζου ηγέτη.

Διευρυμένη BRICS και γεωπολιτικές ισορροπίες

Στη σύνοδο συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια στους BRICS, προσθέτοντας νέες γεωπολιτικές διαστάσεις στον οργανισμό, παρά τις διαφορετικές θέσεις που τηρούν σε σχέση με τον πόλεμο που ξέσπασε έπειτα από τις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η Ινδία, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με το Ισραήλ, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές και παράλληλα να διαφυλάξει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, το Νέο Δελχί έχει αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν αυξάνοντας τις εισαγωγές καυσίμων από τη Ρωσία, παρά τις δυτικές κυρώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και ΑΠΕ - ΜΠΕ