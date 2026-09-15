«Τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν τον κόσμο»: Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον CEO της Nvidia εν μέσω συνεδρίου

Μια απρόσμενη τηλεφωνική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τη συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο All-In Summit στο Λος Άντζελες, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, την ώρα που εκείνος βρισκόταν επί σκηνής.

Ο Χουάνγκ απάντησε στο τηλέφωνο και, όταν συνειδητοποίησε ποιος τον καλούσε, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι βρισκόταν μπροστά σε μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια έβαλε τη συνομιλία σε ανοιχτή ακρόαση, μετατρέποντας το τηλεφώνημα διάρκειας περίπου πέντε λεπτών σε δημόσια παρέμβαση του προέδρου στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τους κινδύνους της AI.

«Τα ρομπότ δεν πρόκειται να καταλάβουν τον κόσμο», είπε ο Τραμπ, απορρίπτοντας ως «απάτη» τις προειδοποιήσεις ότι τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι απαιτείται προσοχή και συνετή διαχείριση, όχι όμως μέτρα που θα μπορούσαν να ανακόψουν την ανάπτυξη ολόκληρου του κλάδου.

Ο Τραμπ παρουσίασε μάλιστα την ανάπτυξη της AI και των υποδομών που τη στηρίζουν ως σημαντική οικονομική ευκαιρία. Χαρακτήρισε τα data centers «το πετρέλαιο των επόμενων 20 με 25 χρόνων», υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν πλούτο τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις πολιτείες όπου κατασκευάζονται.

Παράλληλα, συνέδεσε τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας. Κατά τον ίδιο, όσοι επιχειρούν να περιορίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας στις ΗΠΑ μπορεί, συνειδητά ή όχι, να λειτουργούν προς όφελος του Πεκίνου. Ο Χουάνγκ συμφώνησε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιτρέψουν κάτι τέτοιο.

Το τηλεφώνημα έγινε σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης στον τεχνολογικό κόσμο σχετικά με την ταχύτητα ανάπτυξης της AI. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, είχε ζητήσει να επιβραδυνθεί ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται οι δυνατότητες των συστημάτων, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους από ολοένα ισχυρότερα μοντέλα. Την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής έχουν υποστηρίξει επίσης ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Έλον Μασκ.

Ο Χουάνγκ βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά αυτής της συζήτησης. Ο επικεφαλής της Nvidia αμφισβήτησε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου την επιστημονική βάση ορισμένων από τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις για την AI, χωρίς ωστόσο να απορρίψει την ανάγκη να εξετάζονται ζητήματα ασφάλειας. Υποστήριξε επίσης ότι εταιρείες που ανησυχούν για την ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας μπορούν να επιβραδύνουν οι ίδιες τα δικά τους συστήματα.

Λίγες ώρες πριν από το τηλεφώνημα, ο Τραμπ είχε εκφράσει την ίδια θέση μέσω αναρτήσεών του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τις εκκλήσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στην AI μέρος μιας «άρρωστης συνωμοσίας» που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να ευνοήσει την Κίνα. Η θέση του έρχεται σε αντίθεση με στελέχη της ίδιας της βιομηχανίας που ζητούν ισχυρότερες δικλίδες ασφαλείας και μεγαλύτερο κυβερνητικό έλεγχο.

Το περιστατικό ανέδειξε έτσι μια ολοένα πιο καθαρή διαχωριστική γραμμή στη Silicon Valley, από τη μία όσους ζητούν επιβράδυνση και αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας για τα ισχυρότερα συστήματα AI και από την άλλη όσους θεωρούν ότι ένας τέτοιος περιορισμός θα μπορούσε να ανακόψει την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και να ενισχύσει τους ανταγωνιστές τους.

Με πληροφορίες από New York Times, AP, TechCrunch