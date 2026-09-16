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Η Άγκυρα προειδοποιεί Μόσχα και Κίεβο: «Απαράδεκτη η εξάπλωση του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά τη συνάντησή του με τον Αζέρο ομόλογό του Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, ο Φιντάν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την εξάπλωση του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα και τους κινδύνους για πολίτες και τουρκικές εταιρείες.

Η Τουρκία έχει απευθύνει προειδοποιήσεις προς τη Ρωσία και την Ουκρανία για τις αυξανόμενες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε από το Μπακού ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Μετά τη συνάντησή του με τον Αζέρο ομόλογό του Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, ο Φιντάν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την εξάπλωση του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα και τους κινδύνους για πολίτες και τουρκικές εταιρείες.

Τόνισε ότι η Άγκυρα εφαρμόζει αυστηρά τη Συνθήκη του Μοντρέ και επιδιώκει να κρατήσει τη Μαύρη Θάλασσα εκτός της σύγκρουσης.

Αναφερόμενος στο Ιράν, κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση και διπλωματική επίλυση της κρίσης. Ζήτησε επίσης ασφαλή και ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση.

Για τις σχέσεις Τουρκίας–Αζερμπαϊτζάν, έκανε λόγο για «αδιάρρηκτους δεσμούς» και περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, μεταξύ άλλων στον αμυντικό τομέα.

«Ακόμη και η χειρότερη ειρήνη είναι καλύτερη από τον πόλεμο», είπε ο Φιντάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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