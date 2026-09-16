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Ρωσικό «άνοιγμα» στην Τουρκία για νέους πυρηνικούς σταθμούς σε Σινώπη και Θράκη — Στο στόχαστρο Ουκρανία και S-400

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Βερσίνιν ανέφερε ότι μετά τον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου, η Τουρκία σχεδιάζει δύο ακόμη μονάδες, στη Σινώπη και τη Θράκη, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία και η ROSATOM μπορούν να συμβάλουν σε αυτή τη μακροχρόνια διαδικασία».

Τη δυνατότητα συμμετοχής της Ρωσίας στα σχέδια κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών στη Σινώπη και τη Θράκη άφησε ανοιχτή ο Ρώσος Πρέσβης στην Άγκυρα, Σεργκέι Βερσίνιν, σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Τζουχμουριέτ.

Ο Βερσίνιν ανέφερε ότι μετά τον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου, η Τουρκία σχεδιάζει δύο ακόμη μονάδες, στη Σινώπη και τη Θράκη, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία και η ROSATOM μπορούν να συμβάλουν σε αυτή τη μακροχρόνια διαδικασία».

Όπως είπε, στόχος της ρωσικής πλευράς είναι η πρώτη μονάδα του Ακουγιου να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2026, ενώ χαρακτήρισε την Τουρκία «βασικό και αξιόπιστο εταίρο» της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα.

Αναφερόμενος στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ότι Μόσχα και Άγκυρα βρίσκονται σε συνεχή επαφή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αποδίδοντας στην Ουκρανία την ευθύνη για την κλιμάκωση των επιθέσεων στην περιοχή.

Για το ενδεχόμενο πώλησης τουρκικού βαρέος στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, επανέλαβε τη ρωσική θέση ότι η αποστολή όπλων δεν συμβάλλει στην επίτευξη ειρηνικής λύσης.

Ο Ρώσος πρέσβης δεν απάντησε σε ερώτηση της Τζουμχουριέτ σχετικά με το ενδεχόμενο μεταβίβασης των τουρκικών συστημάτων S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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