Ρωσία: Βουλευτικές εκλογές εν μέσω πολέμου - Κάλπες για πρώτη φορά και στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Η Ρωσία διεξάγει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή βουλευτικές εκλογές και η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει τη νίκη στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία.

Οι εκλογές, τις οποίες επικριτές έχουν ήδη χαρακτηρίσει άδικες, θεωρούνται ευρέως δημοψήφισμα για τη συνέχιση της εισβολής που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και η οποία βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος της.

Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τις εκλογές «συλλογική συμβολή στη νίκη της Ρωσίας» εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ενωμένη Ρωσία, η οποία κυβερνά εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια, αναμένει να κερδίσει πλειοψηφία δύο τρίτων στη Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, παρά τη μαζική οικονομική κρίση, την κόπωση από τον πόλεμο και τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης. Δεκάδες βετεράνοι του πολέμου είναι υποψήφιοι με τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Η συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές έχει απαγορευθεί. Μετά τον αποκλεισμό του αντιπολεμικού κόμματος Γιάμπλοκο, συμμετέχουν στην ψηφοφορία συνολικά 10 κόμματα που είναι όλα πιστά στον Κρεμλίνο και τάσσονται υπέρ του πολέμου.

Περισσότεροι από 110 εκατομμύρια Ρώσοι έχουν δικαίωμα ψήφου για να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα.

Οι εκλογές διεξάγονται για πρώτη φορά και στα κατεχόμενα εδάφη

Οι εκλογές θα διεξαχθούν για πρώτη φορά και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων ουκρανικών περιφερειών Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Η χερσόνησος της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, συμμετέχει για δεύτερη φορά.

Εκτός από τις εκλογές για τη Δούμα, πρόκειται επίσης να εκλεγούν τα μέλη των περιφερειακών κοινοβουλίων σε οκτώ περιφέρειες. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή πρόκειται να διεξαχθούν περίπου 2.200 εκλογικές αναμετρήσεις σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκλογική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ