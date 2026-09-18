Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδησσό με τουλάχιστον δέκα τραυματίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανίας, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Κίπερ είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία.

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας δέχτηκε επίθεση με ρωσικούς πυραύλους σήμερα το απόγευμα, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσο, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί. Κάτοικοι τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις την πόλη.

Ο συναγερμός έληξε έπειτα από περίπου 40 λεπτά.

Στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανίας, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Κίπερ είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία.

Ο Κίπερ είπε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Φωτογραφίες στο Telegram δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με μια φωτιά σε ένα πολυώροφο κτίριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα