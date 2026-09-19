Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ΓΣ της Ενεργειακής Κοινότητας Τηλλυρίας

Στον Κάτω Πύργο πραγματοποιήθηκε σήμερα η Πρώτη Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας Τηλλυρίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής καθαρής ενέργειας, της ενεργειακής αυτονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ακριτικής περιοχής.

Σε χαιρετισμό του στη Συνέλευση, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, χαρακτήρισε τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας σημαντικό σταθμό για την Τηλλυρία, σημειώνοντας ότι συνδέει την ενέργεια με την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Όπως ανέφερε, η Ενεργειακή Κοινότητα αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που επιδιώκει να καταστήσει την τοπική κοινωνία ενεργό συμμέτοχο στην παραγωγή και αξιοποίηση καθαρής ενέργειας, ακολουθώντας τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την ενεργειακή δημοκρατία.

Ο κ. Μυριάνθους σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Περιβάλλοντος υπογράμμισε ότι η Τηλλυρία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να εξελιχθεί σε πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των κοινοτήτων και στη διάθεση των κατοίκων να συνεργαστούν για την πρόοδο του τόπου τους.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται και η δημιουργία της πρώτης Πράσινης Κοινότητας στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, πρωτοβουλία που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ήδη αρχίσει να μετατρέπεται σε συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις, μέσα από τη συνεργασία Υπουργείων, Τμημάτων και δημόσιων φορέων.

Μεταξύ των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί περιλαμβάνονται το Πράσινο Περίπτερο, το οποίο εγκαταστάθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ΕΟΑ Λευκωσίας, καθώς και η αποκατάσταση και συντήρηση του φράγματος.

Παράλληλα, έχει εγκατασταθεί σημείο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Την ίδια ώρα, προωθούνται και άλλα έργα με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ανάμεσά τους βρίσκεται η αναβάθμιση του Αλιευτικού Καταφυγίου, με προϋπολογισμό περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, έργο που αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης ο Κοινοτικός Κομποστοποιητής και το Πράσινο Σημείο, καθώς και ο σχεδιασμός του κεντρικού Αποχετευτικού Συστήματος και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων σημείωσε ότι η Ενεργειακή Κοινότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρύτερου σχεδιασμού για την Τηλλυρία. Η τοπική παραγωγή καθαρής ενέργειας, όπως ανέφερε, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και κοινοτικές υποδομές, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλες ανάγκες των κατοίκων και των κοινοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων, καθώς η ενεργειακή κοινότητα φιλοδοξεί να τους δώσει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της περιοχής.

Ο κ. Μυριάνθους αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της τέως Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων στην προώθηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας Τηλλυρίας.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δρομολόγηση, επί της προηγούμενης θητείας, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, της εκπόνησης Εθνικής Προδιαγραφής για την κλιματική ουδετερότητα πόλεων, κοινοτήτων και συμπλεγμάτων. Οι σχετικές εργασίες συνεχίζονται με τη συμμετοχή λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου στην αρμόδια Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης.

Αναφορά έκανε επίσης στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, σημειώνοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών ευκαιριών.

Κλείνοντας, ο κ. Μυριάνθους σημείωσε ότι η Τηλλυρία διαθέτει τη δύναμη, την αντοχή και την προοπτική να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία.

Το ζητούμενο, όπως ανέφερε, είναι η δημιουργία μιας περιοχής που θα παράγει περισσότερη καθαρή ενέργεια, θα αξιοποιεί με σεβασμό τους φυσικούς της πόρους και θα αναπτύσσεται με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι νέοι άνθρωποι να έχουν περισσότερους λόγους και τα απαραίτητα εφόδια για να παραμείνουν στην περιοχή, να δημιουργήσουν και να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Ο Επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ενεργειακή Κοινότητα Τηλλυρίας διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει παράδειγμα τοπικής πράσινης ανάπτυξης και ενεργειακής συνεργασίας, ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους όσοι συμμετέχουν στην υλοποίησή της.