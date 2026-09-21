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FT: Ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στον Ζελένσκι για να σταματήσει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τον τερματισμό των επιθέσεων, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι οι επιθέσεις αυτές επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε πετρέλαιο και οδηγούν στην αύξηση των τιμών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του χθες Κυριακή, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές που έλαβαν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.  

Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τον τερματισμό των επιθέσεων, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι οι επιθέσεις αυτές επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε πετρέλαιο και οδηγούν στην αύξηση των τιμών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

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