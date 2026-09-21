Τρεις νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης και ιατρικές πηγές στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ένα παιδί, ηλικίας 11 ετών σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, έχασε τη ζωή του όταν ισραηλινά τεθωρακισμένα άνοιξαν πυρ κατά σκηνών με οικογένειες εκτοπισμένων στην περιοχή Αλ-Μαουάσι, ανατολικά της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε το πτώμα του.

Μια γυναίκα 31 ετών έχασε τη ζωή της καθώς υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη σε ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσέιρατ, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου στο οποίο διακομίσθηκε.

Ένας ακόμα άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, αφού χτυπήθηκε στο κεφάλι από drone στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία, που λειτουργεί υπό την ηγεσία της Χαμάς, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την ταυτότητα των θυμάτων. Εννέα τραυματίες συνολικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο.

Τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά παρά την κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2025 και συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους μετά την κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι κατά την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί πέντε μέλη του και ένας συμβασιούχος πολιτικός υπάλληλος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ