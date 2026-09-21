Σείεται η Γερμανία μετά τις εκλογές: Βαριά νύχτα για Μερτς - Στην κορυφή το AfD, ιστορική συντριβή για το CDU

Το αποτέλεσμα στις κρατιδιακές εκλογές του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας που διεξήχθησαν χθες αύξησε την πίεση προς την ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και στους Χριστιανοδημοκράτες/CDU.

Το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%, ενώ το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών/SPD της Πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέσιγκ συγκέντρωσε 35,5%. Ακολούθησαν τα κόμματα Die Linke (Αριστερά) με 6,5%, Πράσινοι με 5,7% και οι Χριστιανοδημοκράτες/CDU με μόλις 4,9%, αποτέλεσμα που αποτελεί ιστορικό χαμηλό για τους Χριστιανοδημοκράτες, καθώς για πρώτη φορά έμειναν εκτός κοινοβουλίου σε κρατιδιακό επίπεδο.

Παρά την ήττα του SPD, μια συνεργασία SPD-die Linke-Πρασίνων μπορεί να εξασφαλίσει την παραμονή της Σβέσιγκ στην Kυβέρνηση.

Όπως εκτιμούν αρκετά γερμανικά ΜΜΕ, ο Καγκελάριος Φρίντριχ Mερτς εμφανίστηκε νωρίς χθες το απόγευμα, αμέσως μετά τα πρώτα exit polls, προκειμένου να σταματήσει τις φήμες ότι ενδεχομένως να εγκαταλείψει την προεδρία του CDU και να παραμείνει μόνο Καγκελάριος.

Αν και χαρακτήρισε «καταστροφικό» το εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του, τόνισε εκ νέου ότι οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν σθένος, σταθερότητα και υπομονή, και δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο ως πρόεδρος του CDU όσο και, κυρίως, ως Καγκελάριος της χώρας.

Με σημερινές δηλώσεις, ο Καγκελάριος παραδέχθηκε ότι η ομοσπονδιακή πολιτική, αλλά και η προσωπική του παρουσία, συνέβαλαν στο εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος στις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές. Ωστόσο, τόνισε ότι οι λόγοι για τις εκλογικές απώλειες είναι ευρύτεροι και δεν αφορούν μόνο το πρόσωπό του.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν τέθηκε μέχρι στιγμής ζήτημα αλλαγής προσώπων και υπογράμμισε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το SPD επιθυμούν τη συνέχιση του κυβερνητικού συνασπισμού.

Αναγνώρισε επίσης ότι το γερμανικό κομματικό σύστημα βρίσκεται σε βαθιά αλλαγή. Κατ’ αυτόν, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις σε πολλές από τις ανησυχίες των πολιτών και χρειάζεται πλέον μεγάλη προσπάθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι φόβοι της κοινωνίας

Η ιστοσελίδες Τagesschau συνδέει το εκλογικό αποτέλεσμα με τη μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως ο Mερτς προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση κερδίζοντας χρόνο και αναμένοντας βελτιώσεις στην οικονομία, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει υπόψη ότι οι θετικοί οικονομικοί δείκτες δεν συνεπάγονται άμεσα βελτίωση στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στο Βερολίνο, το κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%, ενώ τα δεδομένα του αποτελέσματος δημιουργούν νέες συζητήσεις για τον κυβερνητικό συνασπισμό στο κρατίδιο. Και η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να εντείνει επίσης τις εσωτερικές συζητήσεις τόσο στο CDU, όσο και στο SPD.

Μετά την πρώτη θέση του κόμματός του στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ο Λέιφ Έρικ Χολμ του AfD δήλωσε ότι έχει την εντολή να κυβερνήσει, προσθέτοντας ότι το AfD θα προσκαλέσει όλα τα κόμματα σε συνομιλίες και αναμένει από αυτά διάθεση για διάλογο.

Στο ίδιο πνεύμα ο συμπρόεδρος του AfD, Τίνο Χρουπάλα, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «μεγάλη επιτυχία», προσθέτοντας ότι το AfD «έριξε το SPD από τον θρόνο», και ότι «συνέτριψε» το CDU.

Υποστήριξε, επίσης, ότι το CDU καταστράφηκε πίσω από το «τείχος προστασίας» και ισχυρίστηκε ότι ο Μερτς δεν τήρησε τις προεκλογικές του υποσχέσεις, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, «του γυρίζει μπούμερανγκ» .

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «μπλε κύμα» που «δεν μπορεί να σταματήσει» και ζήτησε την παραίτηση του Καγκελαρίου, την οποία χαρακτήρισε «επιβεβλημένη».

Στο ίδιο πλαίσιο, η συμπρόεδρος του AfD, Αλις Βάιντελ, συνέδεσε τα αποτελέσματα με την άρνηση συνεργασίας με το AfD, υποστηρίζοντας ότι το CDU «δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι» και ότι χρειάζονται επειγόντως συνομιλίες για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Για το Βερολίνο, η Βάιντελ υποστήριξε ότι «οι άνθρωποι ήθελαν πολιτική αλλαγή», χαρακτηρίζοντας εκ νέου αποτυχημένη την πολιτική του «τείχους προστασίας».

Από την πλευρά του κόμματος Die Linke, η επικεφαλής υποψήφια του κόμματος, Ελίφ Εράλπ, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την ανάδειξή του σε πρώτη δύναμη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Η συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του die Linke, Χάιντι Ράιχινεκ, δήλωσε ότι οι Βερολινέζοι «έριξαν» τόσο την κυβέρνηση του κρατιδίου, όσο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και ότι ζητούν πολιτική αλλαγή, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική και πιο προσιτά ενοίκια. Πρόσθεσε ότι η Εράλπ ανήκει στο «Κόκκινο Δημαρχείο», εννοώντας ότι πρέπει να αναλάβει τη θέση της κυβερνώσας δημάρχου του Βερολίνου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκλογική επιτυχία του κόμματος Die Linke προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων Γερμανίας, Γιόσεφ Σούστερ. Ο τελευταίος κάλεσε SPD και Πράσινους να μην σχηματίσουν κυβέρνηση με την επικρατούσα παράταξη, υποστηρίζοντας ότι κατά την προεκλογική περίοδο υπήρξαν επανειλημμένα αντισημιτικές υπερβάσεις ορίων.

Σήμερα συνεδριάζουν τα κομματικά όργανα του CDU στο Βερολίνο και στη συνέχεια ο Καγκελάριος αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, η ηγεσία του κυβερνητικού εταίρου SPD συνεδριάζει με τη συμμετοχή των συμπροέδρων Μπας και Κλινγκμπέιλ.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ