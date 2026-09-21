Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος διάκειται φιλικά προς το Κρεμλίνο, προκάλεσε την οργή της γειτονικής Τσεχίας κατηγορώντας τους δυτικούς πολιτικούς ότι κάνουν «τα πάντα» για να πυροδοτήσουν έναν πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για μυστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, τις οποίες αποδίδουν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Φίτσο, ο οποίος είναι πλέον ο μοναδικός ηγέτης της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, άφησε να εννοηθεί, σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook το Σάββατο, ότι η Δύση πιέζει για μια «σύγκρουση» ΝΑΤΟ-Ρωσίας.

«Η αποτυχία της στρατηγικής για την καταστροφή της Ρωσίας μέσω του πολέμου στην Ουκρανία οδηγεί πολλούς πολιτικούς στη Δύση να πιστεύουν ότι, εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ουκρανικού στρατού και της πλήρους υποστήριξής του, πρέπει να γίνουν τα πάντα για να προκληθεί σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας», δήλωσε ο Φίτσο.

Την περασμένη Πέμπτη, δήλωσε επίσης ότι δεν επιθυμεί η Σλοβακία να εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση εξαιτίας του Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 5 προβλέπει την υποχρεωτική παροχή στρατιωτικής συνδρομής από τις χώρες του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κάποιου μέλους της Συμμαχίας.

Το σχόλιο του Φίτσο προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ, πρώην στρατηγού του ΝΑΤΟ που ηγήθηκε της Στρατιωτικής Επιτροπής της Συμμαχίας την περίοδο 2015-2018.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική δήλωση, την οποία οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη και την οποία σίγουρα δεν πρέπει να ακολουθήσουμε ως παράδειγμα», δήλωσε την Κυριακή ο Πάβελ.

«Όποιος λέει κάτι τέτοιο δεν κατανοεί τη σημασία της λέξης αλληλεγγύη. Και ελπίζω ακράδαντα ότι η Τσεχία δεν θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο», πρόσθεσε.

Ο Τσέχος Πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, σλοβακικής καταγωγής και σύμμαχος του Φίτσο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Πράγα φυσικά θα σεβαστεί το Άρθρο 5.

«Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Φίτσο», πρόσθεσε.

Οι εθνικιστικές κυβερνήσεις του Μπάμπις και του Φίτσο έχουν αρνηθεί να παράσχουν άμεση στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι προωθούν την ειρήνη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ