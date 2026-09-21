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Θλίψη στο ΡΙΚ για τον θάνατο της δημοσιογράφου Έλενας Χαραλάμπους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Έλενα Χαραλάμπους υπηρέτησε για χρόνια τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση του ΡΙΚ.

Με θλίψη αποχαιρετά το ΡΙΚ τη δημοσιογράφο Έλενα Χαραλάμπους, η οποία υπηρέτησε για χρόνια τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

Σε ανάρτησή του, το ΡΙΚ αναφέρει ότι «Το ΡΙΚ αποχαιρετά με θλίψη την Έλενα Χαραλάμπους, μια ξεχωριστή δημοσιογράφο και αγαπητή συνάδελφο, που υπηρέτησε για χρόνια τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση με ήθος, συνέπεια και επαγγελματισμό».

Όπως σημειώνεται, «Η Έλενα άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση του ΡΙΚ».

Το ΡΙΚ εκφράζει, παράλληλα, τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους της: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».

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