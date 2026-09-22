Ρωσία: Περισσότερες χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα βέτο

Η Μόσχα πιστεύει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να διευρύνει τον αριθμό των μόνιμων μελών του, πέραν των σημερινών πέντε χωρών, αλλά ότι το υφιστάμενο σύστημα δικαιώματος άσκησης βέτο πρέπει να διατηρηθεί, ανακοίνωσε την Τρίτη το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το αίτημα του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για κατάργηση τόσο του καθεστώτος των μόνιμων μελών του Συμβουλίου όσο και του δικαιώματος βέτο αυτών.

Ο Ερντογάν ασκεί εδώ και καιρό κριτική στο ΣΑ, υποστηρίζοντας ότι τα μόνιμα μέλη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο -η Βρετανία, η Κίνα, η Γαλλία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ- δεν αντικατοπτρίζουν τη διεθνή κοινότητα και αδυνατούν να λάβουν γρήγορες αποφάσεις.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι η Ρωσία θέλει μεταρρύθμιση του ΣΑ και διεύρυνση του αριθμού των μόνιμων μελών του.

«Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι ο θεσμός των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και το δικαίωμα βέτο, αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία της συνολικής δομής των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ