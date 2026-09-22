Ο Αλέξαντρος Αποστολίδης διεκδικεί την αντιπροεδρία του Volt - «11.488 λόγοι να συνεχίσουμε»

Την υποψηφιότητά του για τη θέση του αντιπροέδρου του Volt Κύπρου στις εσωκομματικές εκλογές της 10ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Αλέξαντρος Αποστολίδης.

Σε ανάρτησή του με τίτλο «11.488 λόγοι να συνεχίσουμε», ο κ. Αποστολίδης ανέφερε ότι δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά ενεργά στην πολιτική μέσω του Volt, επειδή συμμερίζεται το όραμα για μια ενωμένη και ευρωπαϊκή Κύπρο, με διαφάνεια, ευημερία, σεβασμό στον άνθρωπο και προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως σημείωσε, οι 11.488 ψήφοι που έλαβε το Volt τον Μάιο του 2026 αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία πρέπει να μετατραπεί σε συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και δράση.

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνει τη βελτίωση της συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με λιγότερες καθυστερήσεις στα οδοφράγματα, ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας και προώθηση κοινών δράσεων.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της δικαιότερης κατανομής της οικονομικής ευημερίας, με μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, των ανισοτήτων και της φτώχειας, καθώς και πολιτικές που θα ενισχύουν τα πραγματικά εισοδήματα.

Ο κ. Αποστολίδης θέτει επίσης ως στόχο την ανάπτυξη μιας «έξυπνης οικονομίας» και ενός κράτους που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τον πολίτη, μέσα από ουσιαστική ψηφιοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών και ταχύτερη ανταπόκριση των δημόσιων υπηρεσιών.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι κατά τα επόμενα δύο χρόνια το Volt θα πρέπει να διατυπώνει ξεκάθαρες θέσεις για τα κρίσιμα ζητήματα της Κύπρου και να ενισχυθεί οργανωτικά. Δήλωσε, τέλος, ότι διαθέτει την απαιτούμενη πείρα για να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια από τη θέση του αντιπροέδρου.

Η ανάρτηση του κ. Αποστολίδη: