Στα δικαστήρια η απαγόρευση Τραμπ σε CNN, MSNOW και Politico - Πιθανώς παράνομος ο αποκλεισμός μέσων από τον Λευκό Οίκο λένε νομικοί

Η κίνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία στον Λευκό Οίκο λόγω της αντιπάθειάς του για την κάλυψη, πιθανότατα παραβιάζει τις νομικές απαγορεύσεις των ΗΠΑ κατά των διακρίσεων, δήλωσαν τέσσερις νομικοί εμπειρογνώμονες στο Reuters.

Η ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή ότι θα απαγορεύσει το CNN, το MSNOW και το Politico κατηγορώντας τα για ψευδείς ειδήσεις ήταν η τελευταία κίνηση της Κυβέρνησής του να περιορίσει την πρόσβαση στον Τύπο, μέρος της ευρύτερης εκστρατείας πίεσης του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου κατά της κάλυψης ειδήσεων που δεν του αρέσει. Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι μπορεί να απαγορεύσει και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Τα Αμερικανικά δικαστήρια έχουν από καιρό κρίνει ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να θέσει ως προϋπόθεση την πρόσβαση στον Τύπο με ευνοϊκή κάλυψη, αφού έχει ανοίξει χώρο στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

«Δεν είναι υποχρεωμένοι να επιτρέψουν την είσοδο σε κανέναν, αλλά μόλις το κάνουν, δεν μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα μπει με βάση την οπτική γωνία ή το περιεχόμενο», δήλωσε η καθηγήτρια δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, Λούσι Νταλγκλίς.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ήταν απολύτως ικανά να κάνουν ρεπορτάζ εκτός του Λευκού Οίκου.

«Οι ψευδείς ειδήσεις δεν έχουν θέση να διεκδικούν μια θέση στο Οβάλ Γραφείο του Προέδρου. Τα ψέματα που διασύρουν αποτελούν κακή υπηρεσία προς το αμερικανικό κοινό και υπονομεύουν τον ίδιο τον ιστό της Δημοκρατίας μας», ανέφερε η δήλωση.

Σε αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, τα CNN, MSNOW και Politico δήλωσαν ότι η απαγόρευση ήταν παράνομα αντίποινα για τον νομικά προστατευόμενο λόγο βάσει της Πρώτης Τροπολογίας και παραβίασαν τα δικαιώματά τους για δίκαιη δίκη.

«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να είναι μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κραυγαλέα παραβίαση των πιο θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», ανέφεραν τα πρακτορεία.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Τίμοθι Κέλι, ο οποίος εμπόδισε τον Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο ενός δημοσιογράφου του CNN κατά τη διάρκεια της πρώτης Προεδρίας του, προγραμμάτισε ακρόαση την Τετάρτη σχετικά με το αίτημα των μέσων ενημέρωσης για προσωρινή περιοριστική εντολή που θα εμποδίζει την κίνηση.

Ο Τύπος δεν έχει απεριόριστη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο και οι Πρόεδροι έχουν μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενους χώρους με περιορισμένη χωρητικότητα, όπως το Οβάλ Γραφείο και το Air Force One.

Είναι μακροχρόνια πρακτική για τον Λευκό Οίκο να επιλέγει τους λεγόμενους δημοσιογράφους της ομάδας που ακολουθούν τον Πρόεδρο ενώ ταξιδεύει και δίνουν κάλυψη σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Το CNN είναι μέλος της ομάδας τηλεοπτικών ρεπορτάζ, η οποία ανέστειλε την κάλυψη τη Δευτέρα.

Εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε τον Ιούνιο του 2025 ότι ο Τραμπ πιθανότατα είχε το δικαίωμα να απαγορεύσει στο Associated Press την είσοδο σε ορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Οβάλ Γραφείου, αλλά όχι στις εγκαταστάσεις Τύπου του Λευκού Οίκου σε μεγάλες εκτάσεις.

Ο Τραμπ είχε απαγορεύσει στο AP την είσοδο σε ομάδα δημοσιογράφων που καλύπτουν τις κινήσεις του επειδή δεν υιοθέτησε το όνομα Κόλπος της Αμερικής, το προτιμώμενο όνομά του για τον Κόλπο του Μεξικού. Εκκρεμεί ακόμη μια τελική απόφαση.

Τα CNN, MSNOW και Politico ανέφεραν στην αγωγή τους ότι στους δημοσιογράφους τους απαγορεύτηκε η πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου το Σάββατο και τους ειπώθηκε ότι οι λεγόμενες άδειες πρόσβασης, οι οποίες δίνονται σε ελεγμένους και πιστοποιημένους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, είχαν απενεργοποιηθεί.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν τους δόθηκε καμία προειδοποίηση για την απαγόρευση ή η ευκαιρία να αμφισβητήσουν την απόφαση του Τραμπ, η οποία, όπως είπαν, παραβίασε το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη βάσει της προστασίας της Πέμπτης Τροποποίησης από την άδικη μεταχείριση από την κυβέρνηση.

Η Κυβέρνηση επιτρέπεται να περιορίζει τους δημοσιογράφους εάν θεωρούνται επικίνδυνοι για την ασφάλεια, αλλά πρέπει να έχει σαφή βάση για να το πράξει και να ακολουθεί καθιερωμένες διαδικασίες που δίνουν στους δημοσιογράφους την ευκαιρία να αμφισβητήσουν τον χαρακτηρισμό τους, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Πρώτης Τροποποίησης, Ντάγκλας Μιρέλ.

«Πρέπει να υπάρχει ένας μη αυθαίρετος και πειστικός λόγος για τον περιορισμό της πρόσβασης, και το να πεις ότι διαφωνείς με τη γνώμη κάποιου δεν ήταν ποτέ πειστικός λόγος βάσει της Πρώτης Τροποποίησης», δήλωσε ο Μιρέλ.

Τον Μάρτιο, ένας ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να εφαρμόσει κανονισμούς που θα επέτρεπαν στους αξιωματούχους να ανακαλούν τα διαπιστευτήρια Τύπου των δημοσιογράφων του Πενταγώνου, εάν ζητούσαν πληροφορίες που δεν είχαν εξουσιοδότηση για δημόσια δημοσίευση.

Το Υπουργείο δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες αποσκοπούσαν στην προστασία της εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, οι New York Times ανέφεραν σε αγωγή τους ότι οι αλλαγές θα επέτρεπαν στο Πεντάγωνο να απαγορεύσει σε ειδησεογραφικά πρακτορεία κάλυψης που το υπουργείο θεωρούσε δυσμενή.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Πολ Φρίντμαν έκανε δεκτό το αίτημα των Times για μια αρχική εντολή που να μπλοκάρει την πολιτική, λέγοντας ότι παραβίαζε την Πρώτη και Πέμπτη Τροποποίηση επειδή ήταν ασαφής, υπερβολικά εκτεταμένη και «καθιστά οποιαδήποτε συλλογή ειδήσεων και ρεπορτάζ που δεν είχαν την ευλογία του Υπουργείου» μια πιθανή βάση για την ανάκληση της άδειας ενός δημοσιογράφου.

Η Κυβέρνηση Τραμπ ασκεί έφεση κατά της απόφασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ