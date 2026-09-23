Άλλα 15 χρόνια φυλακή για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν - Κλείνει ακόμη ένα κεφάλαιο της υπόθεσης που γέννησε το #MeToo

Ο πρώην μεγαλοπαραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν καταδικάστηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη σε κάθειρξη 15 ετών για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας πρώην βοηθού παραγωγής, μια υπόθεση που εκκρεμούσε στα δικαστήρια επί οκτώ χρόνια.

Οι εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν είχαν ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι θα ζητούσαν την επιβολή 20ετούς κάθειρξης για τις κατηγορίες που βάρυναν τον Γουάινστιν. Η μέγιστη ποινή που θα μπορούσε να του επιβληθεί ήταν κάθειρξη 25 ετών.

Ο ιδρυτής των στούντιο Miramax, 74 ετών σήμερα, είχε καταδικαστεί το 2020 σε κάθειρξη 23 ετών για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της βοηθού παραγωγής Μίριαμ Χάλεϊ το 2006 και για τον βιασμό της ηθοποιού Τζέσικα Μαν το 2013. Το Εφετείο ακύρωσε την ετυμηγορία το 2024 για διαδικαστικούς λόγους και ακολούθησαν άλλες δύο δίκες. Τον Ιούνιο του 2025 κρίθηκε και πάλι ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση στη Χάλεϊ.

«Δεν είμαι βίαιος άνθρωπος, δείξτε λίγο έλεος» παρακάλεσε ο πρώην παραγωγός, ο οποίος λόγω προβλημάτων υγείας χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινείται, απευθυνόμενος στον δικαστή Κέρτις Φάρμπερ. Πρόσθεσε ότι «ζητά ειλικρινά συγγνώμη» από τους ανθρώπους στους οποίους «έκανε κακό».

Η Μίριαμ Χάλεϊ είπε στο δικαστήριο ότι η ίδια «εκτίει ισόβια» λόγω του ψυχικού τραύματος που υπέστη.

Ο Γουάινστιν εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «συναινετικές σεξουαλικές επαφές». Τον Ιούνιο του 2025 ο παραγωγός του «Pulp Fiction» και του «Ερωτευμένου Σαίξπηρ» κρίθηκε και πάλι ένοχος για την επίθεση στη Χάλεϊ αλλά απαλλάχθηκε για μια παρόμοια υπόθεση σε βάρος του μανεκέν Κάγια Σοκόλα. Οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για την υπόθεση της Τζέσικα Μαν και φέτος τον Μάιο, με τη σύμφωνη γνώμη της ηθοποιού, η εισαγγελία έβαλε στο αρχείο τη δίωξη.

Ο Γουάινστιν έχει καταδικαστεί για βιασμό και στην Καλιφόρνια, όπου εκτίει ποινή 16 ετών κάθειρξης. Δεδομένης της ηλικίας του, των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και των πολυετών ποινών που του έχουν επιβληθεί, αναμένεται ότι θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του αμερικανικού κινηματογράφου έχει κατηγορηθεί για παρενόχληση, επίθεση ή βιασμό από περισσότερες από 80 γυναίκες, μεταξύ των οποίων ήταν και οι ηθοποιοί Αντζελίνα Τζολί, Γκουίνεθ Πάλτροου και Άσλεϊ Τζαντ. Τον Οκτώβριο του 2017, αφού επί χρόνια κυκλοφορούσαν «φήμες» ότι κακοποιούσε νεαρές γυναίκες με πρόσχημα την επαγγελματική ανέλιξή τους, έρευνες της εφημερίδας New York Times και του περιοδικού New Yorker αποκάλυψαν την έκταση του σκανδάλου. Το σοκ που ακολούθησε από τις αποκαλύψεις αυτές διόγκωσε το κίνημα #MeToo, μετατρέποντάς το σε παγκόσμιο φαινόμενο και απελευθερώνοντας θύματα απ’ όλον τον κόσμο να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλική βία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ