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Εκλογές στο Ισραήλ: Εκτός αναμέτρησης τα μεγαλύτερα αραβικά κόμματα

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ενέκρινε τον αποκλεισμό της Ενωμένης Αραβικής Λίστας και της Ενιαίας Λίστας, η απόφαση, ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί και από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο στο παρελθόν έχει ανατρέψει ανάλογες κινήσεις.

 Οι εκλογικές αρχές του Ισραήλ ψήφισαν σήμερα υπέρ του αποκλεισμού των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, ωστόσο η απόφαση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί και από τη δικαιοσύνη.

   Η κεντρική εκλογική επιτροπή, που συγκλήθηκε από τα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού, αποφάσισε να αποκλείσει την Ενωμένη Αραβική Λίστα καθώς και την Ενιαία Λίστα (συνασπισμός πολλών αραβικών αριστερών κομμάτων). Οι ψηφοφορίες μεταδόθηκαν από το κανάλι της Κνεσέτ.

   Η Ενωμένη Αραβική Λίστα του Μανσούρ Αμπάς θεωρείτο από πολλούς αναλυτές ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου καθώς το αποτέλεσμα κρίνεται αμφίρροπο μεταξύ του συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της συμμαχίας των κομμάτων υπό τον κυριότερο αντίπαλό του, τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ.

   Στα τέλη Αυγούστου το κόμμα του Αμπάς κατέρριψε ένα «ταμπού», καθώς συμπεριέλαβε στους υποψηφίους του έναν Εβραίο, τον Γιοάβ Σεγκάλοβιτς, πρώην στέλεχος της αστυνομίας.

   Αν και επικεφαλής της είναι ένας δικαστής, η εκλογική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και οι αποφάσεις της αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες των κοινοβουλευτικών δυνάμεων.

   Ο συνασπισμός του Νετανιάχου είχε ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα κόμματα υποστηρίζοντας ότι «αρνούνται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους» και «στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους ή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ».

   Πριν από κάθε εκλογές τα ισραηλινά κόμματα επιχειρούν να αποκλείσουν τα αντίπαλά τους μέσω της εκλογικής επιτροπής. Συνήθως τα μέτρα αυτά ακυρώνονται αμέσως από το Ανώτατο Δικαστήριο.

   Οι Άραβες Ισραηλινοί -αποκαλούνται και Παλαιστίνιοι του Ισραήλ- αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Είναι απόγονοι των Αράβων κατοίκων της Παλαιστίνης που βρέθηκαν στο ισραηλινό έδαφος μετά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948 και συχνά δηλώνουν ότι πέφτουν θύματα διακρίσεων.

   Εκτός από τα δύο αραβικά κόμματα, η εκλογική επιτροπή ακύρωσε και τις υποψηφιότητες του βουλευτή Όφερ Κάσιρ (του ακροαριστερού, αραβο-εβραϊκού κόμματος Hadash και του Σάμι Άμπου Σεχάντεχ, ηγέτη του παλαιστινιακού αριστερού κόμματος Balad. Ο δεύτερος επικρίνεται σφοδρά και από την αντιπολίτευση επειδή σε άρθρο του χαρακτήρισε «σημαντικό ιστορικό γεγονός σε στρατιωτικό, πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο» τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

#ΙΣΡΑΗΛ #ΕΚΛΟΓΕΣ

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