Φωτιά σε powerbank ανάγκασε αεροσκάφος της Lufthansa να προσγειωθεί στη Λιόν - Αναγκαστική προσγείωση και για πτήση της Delta στο Πόρτο

Αεροσκάφος της Lufthansa, το οποίο εκτελούσε την πτήση από τη Φρανκφούρτη προς τη Λισαβόνα, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Λιόν της Γαλλίας, όταν φορητή εξωτερική μπαταρία (powerbank) επιβάτη τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Airbus A321-200, που μετέφερε 198 επιβάτες και εκτελούσε την πτήση LH1170, ζήτησε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στη Λιόν, η οποία έγινε λίγο πριν από τις 23:00, ώρα Κύπρου.

Στο μεταξύ, το πλήρωμα είχε ασφαλίσει το powerbank, τοποθετώντας το σε ειδικό σακίδιο για μπαταρίες λιθίου, όπως εξήγησε εκπρόσωπος της Lufthansa.

Οι επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος και φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χθες συνέχισαν το ταξίδι τους προς τη Λισαβόνα.

Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί βασική προτεραιότητά της.

Από τον Ιανουάριο του 2026, η εταιρεία απαγορεύει τη χρήση και τη φόρτιση powerbank στην καμπίνα των αεροσκαφών. Ωστόσο, οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν έως και δύο τέτοιες συσκευές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αναγκαστική προσγείωση της Delta στο Πόρτο

Στο μεταξύ, αεροσκάφος της Delta Air Lines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία, μετά τον εντοπισμό καπνού στην καμπίνα. Σε 14 επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη Βοστώνη και μετέφερε συνολικά 296 επιβάτες.

Από τους 14 επιβάτες που χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες στο Πόρτο, οι τέσσερις χαρακτηρίστηκαν «ελαφρά τραυματίες» λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Τα αίτια του περιστατικού στο αεροσκάφος δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΚΥΠΕ