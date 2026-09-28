Τραμπ: Αναμένω επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι αναμένει να επαναληφθούν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μία ημέρα μετά την απόρριψη της ειρηνευτικής πρότασης της Τεχεράνης.

«Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλω να κάνω», είπε στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios. «Ίσως να την είχαμε αποδεχτεί πριν από έναν χρόνο», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί «υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους».

Σύμφωνα με τον Axios, ο οποίος επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να αρχίσουν ακόμη και σήμερα, Δευτέρα. Αυτό θα ακολουθούσε τις επίσης έμμεσες συζητήσεις των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός επέτρεψε τη διέλευση «περισσότερων από 20 εκατομμυρίων βαρελιών» υδρογονανθράκων από τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, σε όγκο-ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου.

Ερωτηθείς αν εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναληφθούν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, απάντησε ότι «ακόμη το σκέφτεται».

Η Wall Street Journal έγραψε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ