Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους πιστεύει ότι η τελευταία στροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τη Ρωσία είναι ένα αποτέλεσμα των εσωτερικών πολιτικών πιέσεων που δέχεται.
«Ο Τραμπ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο»: Πώς εξηγεί ο Γερμανός ΥΠΑΜ τη στροφή προς Μόσχα και τη συμφωνία για το ντίζελ
Οι δηλώσεις του Μπόρις Πιστόριους έγιναν αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την συμφωνία για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία, μετά από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο Τραμπ βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο», καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο Πιστόριους σε συνέδριο εργοδοτών στο Βερολίνο.
Η ιστορία δείχνει ότι κάθε φορά που οι ηγέτες βρίσκονται υπό πίεση στο εσωτερικό, αναζητούν διέξοδο μέσω της εξωτερικής πολιτικής, υποστήριξε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η κίνηση του Τραμπ θα έχει αντίθετα αποτελέσματα.
Οι δηλώσεις του Πιστόριους έγιναν αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την συμφωνία για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία, μετά από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες επικρίσεις εκ μέρους των Ευρωπαίων συμμάχων και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και η απαίτηση του Τραμπ για την ανάδειξη νέου προέδρου στην Ουκρανία, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα εκλέξουν ολόκληρη τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο της Γερουσίας στις 3 Νοεμβρίου, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί πιθανότατα θα κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά η πλειοψηφία στη Γερουσία παραμένει αβέβαιη. Οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ κατέχουν επί του παρόντος την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
Εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο – ειδικά εάν καταλάβουν τόσο τη Βουλή όσο και τη Γερουσία – η ικανότητα του Τραμπ να ενεργεί κατά το υπόλοιπο της θητείας του πιθανότατα θα περιοριστεί σημαντικά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.