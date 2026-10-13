«Ο Τραμπ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο»: Πώς εξηγεί ο Γερμανός ΥΠΑΜ τη στροφή προς Μόσχα και τη συμφωνία για το ντίζελ

Ο Τραμπ βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο», καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο Πιστόριους σε συνέδριο εργοδοτών στο Βερολίνο.

Η ιστορία δείχνει ότι κάθε φορά που οι ηγέτες βρίσκονται υπό πίεση στο εσωτερικό, αναζητούν διέξοδο μέσω της εξωτερικής πολιτικής, υποστήριξε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η κίνηση του Τραμπ θα έχει αντίθετα αποτελέσματα.

Οι δηλώσεις του Πιστόριους έγιναν αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την συμφωνία για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία, μετά από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες επικρίσεις εκ μέρους των Ευρωπαίων συμμάχων και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και η απαίτηση του Τραμπ για την ανάδειξη νέου προέδρου στην Ουκρανία, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα εκλέξουν ολόκληρη τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο της Γερουσίας στις 3 Νοεμβρίου, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί πιθανότατα θα κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά η πλειοψηφία στη Γερουσία παραμένει αβέβαιη. Οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ κατέχουν επί του παρόντος την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο – ειδικά εάν καταλάβουν τόσο τη Βουλή όσο και τη Γερουσία – η ικανότητα του Τραμπ να ενεργεί κατά το υπόλοιπο της θητείας του πιθανότατα θα περιοριστεί σημαντικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ