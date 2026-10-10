Μπορεί όλο το προηγούμενο διάστημα οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας να είχαν «παγώσει», ωστόσο, αρκούσε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν για να αποτελέσουν όλα αυτά παρελθόν και να κλείσει ένα ενεργειακό ντιλ «μαμούθ». Μάλιστα, όπως υποστηρίζει το Κρεμλίνο, «κανείς από τους δύο δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο».
Ενεργειακή συμφωνία Πούτιν - Τραμπ: «Δεν ήθελαν να κλείσουν το τηλέφωνο» μετά από 90 λεπτά συνομιλίας, λέει το Κρεμλίνο
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Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων.
Αυτό δήλωσε το Σάββατο (10/10) μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο Interfax, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ: «Το έκλεισαν ταυτόχρονα, κυριολεκτικά την ίδια στιγμή».
Όπως μεταδίδει το CNN.GR, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων. Η συμφωνία οδήγησε σε μια αιφνιδιαστική, προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στα ρωσικά καύσιμα, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας επικεντρώθηκε στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν, πάντως, υποβάθμισε τις προοπτικές άμεσης επανέναρξης των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών.
Όπως μετέδωσε το Σάββατο το ρωσικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, η συνομιλία διήρκεσε μιάμιση ώρα.
«Κανείς από τους δύο δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το έκλεισαν ταυτόχρονα, κυριολεκτικά την ίδια στιγμή».
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