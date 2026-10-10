Κομισιόν μετά τη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν για το ντίζελ: Η Ευρώπη δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας

Σε αντίθετη κατεύθυνση από το αμερικανικό άνοιγμα στο ρωσικό ντίζελ τοποθετείται η Κομισιόν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.
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«Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. », δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως δημοσιεύει το ertnews.
Χωρίς να κατονομάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, η δήλωση αναδεικνύει τη διαφορετική κατεύθυνση της Επιτροπής έναντι της Ουάσιγκτον: η ΕΕ μειώνει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και, όπως τονίζει ο εκπρόσωπος, «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει».
Παράλληλα, η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
Η τοποθέτηση εκφράζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πολιτικές αντιδράσεις από τα κράτη μέλη.
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