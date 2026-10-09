Συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για ρωσικό ντίζελ: Στην αγορά 4,8 εκατ. τόνοι – Υπόσχεται πτώση των τιμών ο Αμερικανός Πρόεδρος

Σε συμφωνία με τη Μόσχα για τη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές κατέληξε, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε τις εξελίξεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, προέβλεψε σημαντική και άμεση υποχώρηση των τιμών του ντίζελ, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην υπόλοιπη παγκόσμια αγορά.

Σταδιακή διάθεση εκατομμυρίων τόνων

Με βάση τα όσα παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία προβλέπει την αρχική διάθεση ποσότητας που υπερβαίνει τους 300.000 τόνους ρωσικού ντίζελ. Ακολούθως, εντός Νοεμβρίου, αναμένεται να προστεθούν ακόμη 500.000 τόνοι.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια ενός εκατομμυρίου τόνων σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο χρόνος παράδοσής τους.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, η ρωσική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να διαθέσει επιπλέον τρία εκατομμύρια τόνους το συντομότερο δυνατόν, με την υλοποίηση της δέσμευσης να εξαρτάται από τις δυνατότητες λειτουργίας των διυλιστηρίων της χώρας.

Συνολικά, εάν πραγματοποιηθούν όλες οι παραδόσεις που ανακοινώθηκαν, οι ποσότητες ρωσικού ντίζελ που θα διοχετευθούν στην αγορά θα υπερβούν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους.

Προσδοκίες για μείωση των τιμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη νέα ενεργειακή συμφωνία με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πλήρη έλεγχο στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο.

Εκτίμησε ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί τομείς, επισημαίνοντας ότι η μείωση του κόστους των καυσίμων έχει καθοριστική σημασία για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ επανέλαβε την αντίθεσή του στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια τέτοια εξέλιξη.

Αύξηση 70% στο ντίζελ ενόψει εκλογών

Η ανακοίνωση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την αμερικανική οικονομία, καθώς το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε το Reuters, από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν, οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν καταγράψει άνοδο περίπου 70%, φτάνοντας τα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τις ενεργειακές πιέσεις αποκτά και πολιτική σημασία, δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου απέχουν λιγότερο από έναν μήνα.