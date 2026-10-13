Γκίλφοϊλ: Το παρασκήνιο της αποπομπής – Η δυσαρέσκεια Τραμπ, ο ρόλος Ρούμπιο και οι καταγγελίες - Την απέλυσαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Γκίλφοϊλ επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αποτρέψει την αποπομπή της, θεωρώντας μάλιστα ότι είχε εξασφαλίσει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την παραμονή της στην Αθήνα.

Ωστόσο, η απόφαση του Λευκού Οίκου ανακοινώθηκε την Τρίτη (13/10) από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας, Κέιτι Ζακαράια, κατά την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο», ανέφερε η Ζακαράια, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το τέλος της διπλωματικής θητείας της στην Ελλάδα.

Οι προσπάθειες να αποτρέψει την αποπομπή

Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο πηγές με γνώση των διεργασιών στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, η Γκίλφοϊλ είχε ξεκινήσει επαφές με πρόσωπα που διατηρούν επιρροή στον Λευκό Οίκο, αναζητώντας υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τις καταγγελίες που είχαν αρχίσει να δημοσιοποιούνται.

Μάλιστα, σύμφωνα με δύο πηγές του αμερικανικού δικτύου, το περασμένο Σαββατοκύριακο η ίδια διαβεβαίωνε συμμάχους της ότι δεν επρόκειτο να υποβάλει παραίτηση, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως δεν θα απομακρυνόταν από τη θέση της.

Οι προσπάθειές της, ωστόσο, δεν φαίνεται να απέδωσαν, καθώς το κλίμα στην Ουάσινγκτον είχε ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά.

Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση πηγής που επικαλείται το CNN, σύμφωνα με την οποία η Γκίλφοϊλ ουσιαστικά πληροφορήθηκε την απομάκρυνσή της μέσα από τη δημόσια ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Το CBS News επιβεβαιώνει, επικαλούμενο δύο πηγές, ότι η Γκίλφοϊλ ήταν απρόθυμη να αποχωρήσει, αλλά η ανακοίνωση της Τρίτης δεν της άφησε ουσιαστικά περιθώρια να παραμείνει στη θέση της.

Η ενόχληση του Μάρκο Ρούμπιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τη στάση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το CNN, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και, κατά τις πηγές του δικτύου, επιθυμούσε την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ.

Η στάση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Ρούμπιο είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα, κατά την οποία είχε εκφραστεί θετικά για το έργο της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Μάλιστα, όταν είχε ερωτηθεί από δημοσιογράφους για τις καταγγελίες της Wall Street Journal, είχε αποφύγει να τις σχολιάσει, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι σχετικές πληροφορίες.

Πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις, ωστόσο, η εικόνα φέρεται να ήταν διαφορετική. Πηγή που επικαλείται το CNN αναφέρει ότι ο Ρούμπιο είχε ενοχληθεί από την επιμονή της Γκίλφοϊλ να τον συνοδεύει στις δημόσιες εμφανίσεις του κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Οι αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραμάτισαν οι αποκαλύψεις της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal, οι οποίες έφεραν στο προσκήνιο καταγγελίες για τις οικονομικές συναλλαγές και τη χρήση των πολιτικών διασυνδέσεων της Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η πρώην πρέσβειρα φέρεται να ζήτησε από τον επιχειρηματία και χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικού λογαριασμού της στην American Express.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγο πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της.

Ο Ντίτερς υποστήριξε, μιλώντας στο CBS News, ότι η Γκίλφοϊλ τού προσέφερε τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ εκείνος επιθυμούσε να εξασφαλίσει επαφές με αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο επικεφαλής της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, άλλα δημοσιεύματα της Wall Street Journal αναφέρονται στις σχέσεις της Γκίλφοϊλ με εκπροσώπους επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα, καθώς και σε ισχυρισμούς ότι επιχείρησε να αξιοποιήσει τη διπλωματική της επιρροή προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί και αμφισβητούνται από την πλευρά της Γκίλφοϊλ.

Η αντίδραση Τραμπ και η απόφαση απομάκρυνσης

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα (12/10) είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβειρας.

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ζήτημα, προσθέτοντας πως η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη.

Μία ημέρα αργότερα, μετά την επιβεβαίωση της αποπομπής της, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο συγκεκριμένος ως προς τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση.

«Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το CBS News, η Γκίλφοϊλ είχε απομείνει με περιορισμένη υποστήριξη στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ακόμη και ο πρώην αρραβωνιαστικός της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, φέρεται να διατηρούσε πλέον ελάχιστη επικοινωνία μαζί της.

Η έρευνα και η απάντηση της Γκίλφοϊλ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN και της Washington Post, το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά της πρώην πρέσβειρας.

Εκπρόσωπος του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή απέφυγε, πάντως, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την ύπαρξη έρευνας.

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η υπόθεση κλείνει, καθώς Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών.

Από την πλευρά της, η Γκίλφοϊλ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος της, ξεκαθαρίζοντας ότι προτίθεται να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Σε δημόσια δήλωσή της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι η θητεία της στην Ελλάδα αποτέλεσε μεγάλη τιμή για την ίδια.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι παραμένει αφοσιωμένη στον Αμερικανό πρόεδρο και στο πολιτικό κίνημα «America First», παρά την απόφαση απομάκρυνσής της.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ο Έρικ Ντίτερς τής οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για υπηρεσίες που του είχε προσφέρει, απορρίπτοντας ότι το επίμαχο αίτημα πληρωμής συνδεόταν με παροχή πολιτικών εξυπηρετήσεων.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters, CBS News, The Wall Street Journal και The Washington Post.