Πρώτη αντίδραση Γκιλφόιλ για την αποπομπή της: «Οι κατηγορίες εναντίον μου είναι ψευδείς» – Ευχαριστίες σε Τραμπ και Ρούμπιο

Η Γκιλφόιλ χαρακτηρίζει τη θητεία της στην Ελλάδα ως τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, υπογραμμίζοντας ότι εργάστηκε με στόχο την προώθηση της πολιτικής «America First» και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας.

Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη θέση της πρέσβη, σημειώθηκε πρόοδος σε σημαντικά ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας, με συμφωνίες για την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Παράλληλα, προωθήθηκε ο Κάθετος Διάδρομος, με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Επιπλέον, κάνει λόγο για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και για διεύρυνση των δυνατοτήτων αμερικανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις πρόσφατες κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της, τις οποίες απορρίπτει κατηγορηματικά ως ψευδείς. Δηλώνει, μάλιστα, αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομά της, τη φήμη και την ακεραιότητά της, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε όσα της καταλογίζονται να επισκιάσουν την πολυετή δημόσια παρουσία της.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τον σεβασμό και την αφοσίωσή της στον Τραμπ και στον Ρούμπιο, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα, όπως υποστηρίζει, επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της. Διαβεβαιώνει επίσης ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο και την πολιτική του «America First», ακόμη και μετά την αποχώρησή της από τη διπλωματική θέση.

Κλείνοντας, η Γκιλφόιλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ απευθύνει ευχές προς τον Τραμπ, τους Αμερικανούς διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.