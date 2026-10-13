Με μια εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απερχόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποχαιρετά τη διπλωματική της αποστολή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν.
Πρώτη αντίδραση Γκιλφόιλ για την αποπομπή της: «Οι κατηγορίες εναντίον μου είναι ψευδείς» – Ευχαριστίες σε Τραμπ και Ρούμπιο
Η Γκιλφόιλ χαρακτηρίζει τη θητεία της στην Ελλάδα ως τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, υπογραμμίζοντας ότι εργάστηκε με στόχο την προώθηση της πολιτικής «America First» και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας.
Η Γκιλφόιλ χαρακτηρίζει τη θητεία της στην Ελλάδα ως τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, υπογραμμίζοντας ότι εργάστηκε με στόχο την προώθηση της πολιτικής «America First» και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας.
Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη θέση της πρέσβη, σημειώθηκε πρόοδος σε σημαντικά ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας, με συμφωνίες για την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Παράλληλα, προωθήθηκε ο Κάθετος Διάδρομος, με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.
Επιπλέον, κάνει λόγο για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και για διεύρυνση των δυνατοτήτων αμερικανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις πρόσφατες κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της, τις οποίες απορρίπτει κατηγορηματικά ως ψευδείς. Δηλώνει, μάλιστα, αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομά της, τη φήμη και την ακεραιότητά της, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε όσα της καταλογίζονται να επισκιάσουν την πολυετή δημόσια παρουσία της.
Παράλληλα, επαναλαμβάνει τον σεβασμό και την αφοσίωσή της στον Τραμπ και στον Ρούμπιο, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα, όπως υποστηρίζει, επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της. Διαβεβαιώνει επίσης ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο και την πολιτική του «America First», ακόμη και μετά την αποχώρησή της από τη διπλωματική θέση.
Κλείνοντας, η Γκιλφόιλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ απευθύνει ευχές προς τον Τραμπ, τους Αμερικανούς διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America.— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026
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