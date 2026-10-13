Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα: «Της ευχόμαστε καλή επιτυχία»

Την εξέλιξη γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαρία, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν προηγηθεί. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ζήτημα και ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη.

BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Η υπόθεση που προηγήθηκε

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό από τον Έρικ Ντίτερς. Ο τελευταίος φέρεται να επιδίωκε τη βοήθειά της για να αποκτήσει πρόσβαση στη νέα κυβέρνηση Τραμπ, σε σχέση με προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις του, ενώ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, είχε υποσχεθεί πληρωμές που θα μπορούσαν να φτάσουν έως το ένα εκατομμύριο δολάρια, εφόσον επιτυγχανόταν ο στόχος του.

Από την πλευρά της, η πρέσβειρα αρνήθηκε τις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων της. Όπως υποστήριξε η νομική της ομάδα, το ποσό που αναφέρεται αφορά οφειλόμενες αμοιβές για ομιλίες και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, τις οποίες παρείχε η Γκίλφοϊλ το 2024 και στις αρχές του 2025, πριν από τον διορισμό της στη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων, μετά την πληροφορία ότι ζητήθηκε η παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας.